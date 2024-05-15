https://ria.ru/20240515/svo-1946118604.html

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.05.2024

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Войска Украины за сутки потеряли до 175 человек и предприняли шесть безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:18

2024-05-15T13:18

2024-05-15T18:06

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

семеновка (краматорск)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 175 человек и предприняли шесть безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово и Керамик Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм легкая гаубица М102 производства США", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

семеновка (краматорск)

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Уничтожение немецкого танка Leopard на донецком направлении Российские бойцы группировки "Юг" на донецком направлении поразили очередной немецкий танк Leopard. В распоряжении РИА Новости оказались кадры удара. 2024-05-15T13:18 true PT0M41S

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безопасность, вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), министерство обороны рф (минобороны рф)