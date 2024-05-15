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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 15.05.2024 (обновлено: 18:06 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/svo-1946118604.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.05.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Войска Украины за сутки потеряли до 175 человек и предприняли шесть безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:18
2024-05-15T18:06
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 175 человек и предприняли шесть безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово и Керамик Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм легкая гаубица М102 производства США", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
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Уничтожение немецкого танка Leopard на донецком направлении
Российские бойцы группировки "Юг" на донецком направлении поразили очередной немецкий танк Leopard. В распоряжении РИА Новости оказались кадры удара.
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безопасность, вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

МО: подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 175 человек и предприняли шесть безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово и Керамик Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм легкая гаубица М102 производства США", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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