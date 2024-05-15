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ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов

ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов

Украинские войска на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:52

2024-05-15T08:52

2024-05-15T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти", - сказал Рогов агентству. По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21–й и 93-й механизированных бригад. "Как минимум боевики четырех бригад ВСУ уже замечены на харьковском направлении", - сказал Рогов. При этом, по его словам, главное сражение на харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит". Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. Он добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Во вторник военнослужащие РФ освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, также сообщалось, что российские военнослужащие держат под огневым контролем часть трассы Харьков – Липцы.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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в мире, россия, харьковская область, владимир рогов, вооруженные силы украины