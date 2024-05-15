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ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 15.05.2024 (обновлено: 08:55 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/svo-1946052171.html
ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов
ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов
Украинские войска на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:52
2024-05-15T08:55
в мире
россия
харьковская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти", - сказал Рогов агентству. По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21–й и 93-й механизированных бригад. "Как минимум боевики четырех бригад ВСУ уже замечены на харьковском направлении", - сказал Рогов. При этом, по его словам, главное сражение на харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит". Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. Он добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Во вторник военнослужащие РФ освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, также сообщалось, что российские военнослужащие держат под огневым контролем часть трассы Харьков – Липцы.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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в мире, россия, харьковская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ начали перебрасывать на Харьковское направление танки Leopard

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти", - сказал Рогов агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21–й и 93-й механизированных бригад.
"Как минимум боевики четырех бригад ВСУ уже замечены на харьковском направлении", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, главное сражение на харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит".
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. Он добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Во вторник военнослужащие РФ освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, также сообщалось, что российские военнослужащие держат под огневым контролем часть трассы Харьков – Липцы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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