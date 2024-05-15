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Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать
Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать - РИА Новости, 15.05.2024
Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать
Пленный боевик украинского неонацистского формирования "Братство" по имени Артём признался, что больше не хочет воевать, потому что ему "психологически тяжело", РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:26
2024-05-15T08:26
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пленный боевик украинского неонацистского формирования "Братство" по имени Артём признался, что больше не хочет воевать, потому что ему "психологически тяжело", рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. "Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически. Потому что много моих друзей погибло", - сказал он. По словам военнопленного, его подразделение готовили на базе в Киеве - две недели курсов тактической медицины, тактики, вооружения, общие лекции, а также одна неделя практики на полигоне. Однако тренировки не помогли и он сдался в первом же бою. "Во время боя 10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже. После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность… Нас приняли хорошо. Перевязали всех раненых", - рассказал боевик.
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в мире, украина, киев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев
Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать
Пленный боевик формирования "Братство" заявил, что больше не хочет воевать
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пленный боевик украинского неонацистского формирования "Братство" по имени Артём признался, что больше не хочет воевать, потому что ему "психологически тяжело", рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
"Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически. Потому что много моих друзей погибло", - сказал он.
По словам военнопленного, его подразделение готовили на базе в Киеве
- две недели курсов тактической медицины, тактики, вооружения, общие лекции, а также одна неделя практики на полигоне. Однако тренировки не помогли и он сдался в первом же бою.
"Во время боя 10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже. После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность… Нас приняли хорошо. Перевязали всех раненых", - рассказал боевик.