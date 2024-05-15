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Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию - РИА Новости, 15.05.2024
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03:02 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sutskever-1946035682.html
Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию
Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию - РИА Новости, 15.05.2024
Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию
Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:02
2024-05-15T03:02
нижний новгород
александр шендерюк-жидков
илон маск
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию. "Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал Суцкевер в соцсети Х. Суцкевер при этом пообещал своевременно поделиться подробностями о новом месте работы. Основатель OpenAI Сэм Альтман в аналогичной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании. Альтман также отметил, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер - "один из величайших умов нашего поколения". Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости называл Суцкевера "одним из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ". OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html
https://ria.ru/20231120/altman-1910491367.html
https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html
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нижний новгород, александр шендерюк-жидков, илон маск
Нижний Новгород, Александр Шендерюк-Жидков, Илон Маск
Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию

Сооснователь OpenAI Суцкевер объявил об уходе из компании

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию.
"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал Суцкевер в соцсети Х.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации
2 апреля, 00:07
Суцкевер при этом пообещал своевременно поделиться подробностями о новом месте работы.
Основатель OpenAI Сэм Альтман в аналогичной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании.
Альтман также отметил, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер - "один из величайших умов нашего поколения".
Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Уволенный гендиректор OpenAI не вернется в компанию, пишут СМИ
20 ноября 2023, 08:54
Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости называл Суцкевера "одним из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ".
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды
2 марта, 03:21
 
Нижний НовгородАлександр Шендерюк-ЖидковИлон Маск
 
 
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