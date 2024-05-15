https://ria.ru/20240515/sutskever-1946035682.html

Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию

Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию - РИА Новости, 15.05.2024

Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию

Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:02

2024-05-15T03:02

2024-05-15T03:02

нижний новгород

александр шендерюк-жидков

илон маск

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию. "Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал Суцкевер в соцсети Х. Суцкевер при этом пообещал своевременно поделиться подробностями о новом месте работы. Основатель OpenAI Сэм Альтман в аналогичной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании. Альтман также отметил, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер - "один из величайших умов нашего поколения". Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости называл Суцкевера "одним из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ". OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html

https://ria.ru/20231120/altman-1910491367.html

https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html

нижний новгород

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нижний новгород, александр шендерюк-жидков, илон маск