Сооснователь OpenAI Суцкевер покинет компанию
Сооснователь OpenAI Суцкевер объявил об уходе из компании
© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает компанию.
"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал Суцкевер в соцсети Х.
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Суцкевер при этом пообещал своевременно поделиться подробностями о новом месте работы.
Основатель OpenAI Сэм Альтман в аналогичной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании.
Альтман также отметил, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер - "один из величайших умов нашего поколения".
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Российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости называл Суцкевера "одним из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ".
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.