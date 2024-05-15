https://ria.ru/20240515/sud-1946176290.html
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом - РИА Новости, 15.05.2024
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной прошлого года предстанут перед судом, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:00
2024-05-15T16:00
2024-05-15T16:00
происшествия
краснодарский край
ейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной прошлого года предстанут перед судом, сообщили в СУСК по региону. По данным следствия, в апреле 2023 года 32-летний фигурант создал организованную преступную группу лиц для "совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории региона", куда вовлек своих знакомых. "Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, сопряженном с разбоем, совершенном организованной группой, в неправомерном завладении транспортным средством и уничтожении имущества, а также документов потерпевших", - говорится в сообщении. Уточняется, что трое фигурантов заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд. Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. Один из фигурантов - Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на кубанской автодороге. Установлена причастность Кеворкьяна к еще одному убийству, совершенному в 2013 году в Ейском районе. По этому делу фигуранту также предъявлено обвинение, уточнили РИА Новости в краевом СУ СКР.
https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html
https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html
краснодарский край
ейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, ейский район
Происшествия, Краснодарский край, Ейский район
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом
СУСК: В Краснодарском крае состоится суд над обвиняемые в убийстве аниматоров
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной прошлого года предстанут перед судом, сообщили в СУСК по региону.
По данным следствия, в апреле 2023 года 32-летний фигурант создал организованную преступную группу лиц для "совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории региона", куда вовлек своих знакомых.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, сопряженном с разбоем, совершенном организованной группой, в неправомерном завладении транспортным средством и уничтожении имущества, а также документов потерпевших", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трое фигурантов заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд.
Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу.
Один из фигурантов - Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на кубанской автодороге. Установлена причастность Кеворкьяна к еще одному убийству, совершенному в 2013 году в Ейском районе
. По этому делу фигуранту также предъявлено обвинение, уточнили РИА Новости в краевом СУ СКР.