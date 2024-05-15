https://ria.ru/20240515/sud-1946176290.html

Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом

Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом - РИА Новости, 15.05.2024

Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани предстанут перед судом

Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной прошлого года предстанут перед судом, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:00

2024-05-15T16:00

2024-05-15T16:00

происшествия

краснодарский край

ейский район

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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной прошлого года предстанут перед судом, сообщили в СУСК по региону. По данным следствия, в апреле 2023 года 32-летний фигурант создал организованную преступную группу лиц для "совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории региона", куда вовлек своих знакомых. "Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, сопряженном с разбоем, совершенном организованной группой, в неправомерном завладении транспортным средством и уничтожении имущества, а также документов потерпевших", - говорится в сообщении. Уточняется, что трое фигурантов заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд. Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. Один из фигурантов - Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на кубанской автодороге. Установлена причастность Кеворкьяна к еще одному убийству, совершенному в 2013 году в Ейском районе. По этому делу фигуранту также предъявлено обвинение, уточнили РИА Новости в краевом СУ СКР.

https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html

https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html

краснодарский край

ейский район

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происшествия, краснодарский край, ейский район