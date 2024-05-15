https://ria.ru/20240515/sud-1946168390.html

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову - РИА Новости, 15.05.2024

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 29 мая отложил рассмотрение жалобы на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:42

2024-05-15T15:42

2024-05-15T15:42

донецкая народная республика

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 29 мая отложил рассмотрение жалобы на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание отложено на 29 мая", - рассказал собеседник агентства. Как и слушания дела в суде первой инстанции, оно пройдет в закрытом режиме. Приговор обжаловала сторона защиты. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Гособвинение просило назначить четыре года 11 месяцев колонии. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240415/delo-1940239190.html

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донецкая народная республика, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия