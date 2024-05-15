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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову - РИА Новости, 15.05.2024
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15:42 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sud-1946168390.html
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову - РИА Новости, 15.05.2024
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 29 мая отложил рассмотрение жалобы на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:42
2024-05-15T15:42
донецкая народная республика
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 29 мая отложил рассмотрение жалобы на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание отложено на 29 мая", - рассказал собеседник агентства. Как и слушания дела в суде первой инстанции, оно пройдет в закрытом режиме. Приговор обжаловала сторона защиты. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Гособвинение просило назначить четыре года 11 месяцев колонии. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240415/delo-1940239190.html
https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html
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донецкая народная республика, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Стрелкову

Суд отложил на 29 мая рассмотрение жалобы на 4-летний приговор Стрелкову

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 29 мая отложил рассмотрение жалобы на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание отложено на 29 мая", - рассказал собеседник агентства.
Как и слушания дела в суде первой инстанции, оно пройдет в закрытом режиме. Приговор обжаловала сторона защиты.
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В суд поступило дело об экстремизме в отношении член-корреспондента РАН
15 апреля, 19:08
Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Гособвинение просило назначить четыре года 11 месяцев колонии.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Донецкая Народная РеспубликаМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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