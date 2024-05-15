https://ria.ru/20240515/sud-1946139481.html

Суд под Псковом смягчил приговор экс-координатору "Открытой России"*

Суд под Псковом смягчил приговор экс-координатору "Открытой России"* - РИА Новости, 15.05.2024

Суд под Псковом смягчил приговор экс-координатору "Открытой России"*

Суд в Псковской области заменил 10,5 лет в колонии на 1,5 года исправительных работ для бывшего координатора "Открытой России"* (деятельность организации... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:11

2024-05-15T14:11

2024-05-15T14:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Суд в Псковской области заменил 10,5 лет в колонии на 1,5 года исправительных работ для бывшего координатора "Открытой России"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Псковской области Лии Милушкиной, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Милушкиной Л.С. судом заменено наказание исправительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы", - говорится в сообщении. Милушкина в 2021 году была осуждена на 10,5 лет по части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере) с отсрочкой приговора до 2024 года. Ее супруг получил 11 лет. "В адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении Милушкиной Л.С. от отбывания наказания либо замене наказания более мягким", - сообщает пресс-служба. Судом при рассмотрении представления инспекции было учтено, что на профилактическую работу, проводимую с ней в период отсрочки наказания, "она реагировала положительно". "Милушкина Л.С. по месту работы характеризуется удовлетворительно, имеет постоянный доход, к уголовной и административной ответственности в период отсрочки от отбывания наказания не привлекалась, органы полиции компрометирующей информацией в отношении Милушкиной Л.С. не располагает", - добавили в пресс-службе судов.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20240507/martynova-1944439687.html

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псковская область, россия, открытая россия, общество