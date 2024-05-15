https://ria.ru/20240515/sud-1946112647.html

В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня"

В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 15.05.2024

В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня"

Симферопольский районный суд Крыма продолжит в начале июня рассмотрение уголовного дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:59

2024-05-15T12:59

2024-05-15T12:59

происшествия

россия

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит в начале июня рассмотрение уголовного дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости. Игорь Малёв, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сегодня на первом заседании суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. "С учётом объема свидетелей и порядка предлагается дата 3 июня, 14.00, и 4 июня, 10.30. Суд определяет эти две даты, чтобы максимально поработать в этом направлении и продвинуться дальше по делу. Откладывается рассмотрение дела на указанные даты", - сказал судья Александр Сердюк. Решение принято, чтобы иметь возможность вызвать в суд и заслушать показания всех свидетелей по делу. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев