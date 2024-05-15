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В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 15.05.2024
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12:59 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sud-1946112647.html
В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня"
В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 15.05.2024
В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня"
Симферопольский районный суд Крыма продолжит в начале июня рассмотрение уголовного дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:59
2024-05-15T12:59
происшествия
россия
светлана бабаева
сергей аксенов (политик)
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит в начале июня рассмотрение уголовного дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости. Игорь Малёв, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сегодня на первом заседании суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. "С учётом объема свидетелей и порядка предлагается дата 3 июня, 14.00, и 4 июня, 10.30. Суд определяет эти две даты, чтобы максимально поработать в этом направлении и продвинуться дальше по делу. Откладывается рассмотрение дела на указанные даты", - сказал судья Александр Сердюк. Решение принято, чтобы иметь возможность вызвать в суд и заслушать показания всех свидетелей по делу. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html
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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
В Крыму продолжат рассмотрение дела о гибели журналистки "России сегодня"

Суд в Крыму продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в начале июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит в начале июня рассмотрение уголовного дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости.
Игорь Малёв, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сегодня на первом заседании суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем.
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В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый
17 апреля, 09:06
"С учётом объема свидетелей и порядка предлагается дата 3 июня, 14.00, и 4 июня, 10.30. Суд определяет эти две даты, чтобы максимально поработать в этом направлении и продвинуться дальше по делу. Откладывается рассмотрение дела на указанные даты", - сказал судья Александр Сердюк.
Решение принято, чтобы иметь возможность вызвать в суд и заслушать показания всех свидетелей по делу.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде
Вчера, 11:20
 
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