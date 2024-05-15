https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде

Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде - РИА Новости, 15.05.2024

Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде

Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:20

2024-05-15T11:20

2024-05-15T15:03

происшествия

россия

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил корреспондент РИА Новости."Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — сказал подсудимый. Как отметил адвокат Вячеслав Позигун, есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине.Симферопольский районный суд Крыма 15 мая приступил к рассмотрению дела.По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.Малёву предъявили обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html

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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев