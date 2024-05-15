https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде - РИА Новости, 15.05.2024
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде
Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:20
2024-05-15T11:20
2024-05-15T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил корреспондент РИА Новости."Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — сказал подсудимый. Как отметил адвокат Вячеслав Позигун, есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине.Симферопольский районный суд Крыма 15 мая приступил к рассмотрению дела.По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.Малёву предъявили обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.
https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде
Обвиняемый в убийстве журналистки "Россия сегодня" Бабаевой Малёв признал вину
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — сказал подсудимый.
Как отметил адвокат Вячеслав Позигун, есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине.
Симферопольский районный суд Крыма 15 мая приступил к рассмотрению дела.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.
Малёву предъявили обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев
, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, министр иностранных дел Сергей Лавров
, глава Крыма Сергей Аксенов
и многие другие.