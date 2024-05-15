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Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 15.05.2024 (обновлено: 05:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/su-25-1946041577.html
Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024
Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", уничтожены специальная... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:02
2024-05-15T05:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", уничтожены специальная техника и живая сила противника, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" ... В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены. "Сегодня получили боевую задачу на командном пункте. Далее выполнили взлет парами с аэродрома базирования. Полет до цели. Далее выполнили пуск НАР с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика попали отлично. Далее выполнили посадку на аэродроме взлета. Победа будет за нами!" – приводит Минобороны слова лётчика Су-25 Максима. Российское военное ведомство также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара с кабрирования и возвращение на аэродром. Кроме того, демонстрируется попадание ракеты в цель.
https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html
https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ

Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили живую силу и специальную технику ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", уничтожены специальная техника и живая сила противника, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" ... В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
ВСУ думали, что охотятся. На Западе раскрыли, что ВКС подорвали на Украине
12 мая, 20:18
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены.
"Сегодня получили боевую задачу на командном пункте. Далее выполнили взлет парами с аэродрома базирования. Полет до цели. Далее выполнили пуск НАР с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика попали отлично. Далее выполнили посадку на аэродроме взлета. Победа будет за нами!" – приводит Минобороны слова лётчика Су-25 Максима.
Российское военное ведомство также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара с кабрирования и возвращение на аэродром. Кроме того, демонстрируется попадание ракеты в цель.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
2 мая, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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