https://ria.ru/20240515/su-25-1946041577.html

Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024

Экипажи Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", уничтожены специальная... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:02

2024-05-15T05:02

2024-05-15T05:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", уничтожены специальная техника и живая сила противника, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" ... В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены. "Сегодня получили боевую задачу на командном пункте. Далее выполнили взлет парами с аэродрома базирования. Полет до цели. Далее выполнили пуск НАР с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика попали отлично. Далее выполнили посадку на аэродроме взлета. Победа будет за нами!" – приводит Минобороны слова лётчика Су-25 Максима. Российское военное ведомство также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара с кабрирования и возвращение на аэродром. Кроме того, демонстрируется попадание ракеты в цель.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25