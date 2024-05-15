https://ria.ru/20240515/stroyka-1946127351.html

Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр

Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр - РИА Новости, 15.05.2024

Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр

Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:01

2024-05-15T14:01

2024-05-15T14:01

надежные люди

луганская народная республика

волгоградская область

станица луганская

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация региона. Волгоградская область помогает ремонтировать и строить новые медицинские учреждения в Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили власти региона в своем Telegram-канале. Так, на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская недавно завершено строительство врачебной амбулатории, а в течение нескольких лет здесь возведут диагностический центр. "Решение принято, к проектированию мы приступили — в Станично-Луганском районе будет создан самый лучший, самый современный диагностический комплекс в республике", - цитирует администрация губернатора Андрея Бочарова, который находится в рабочей поездке в подшефном районе ЛНР. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230705/ploschad-1882371812.html

луганская народная республика

волгоградская область

станица луганская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луганская народная республика, волгоградская область, станица луганская, андрей бочаров