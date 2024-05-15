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Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр - РИА Новости, 15.05.2024
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14:01 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/stroyka-1946127351.html
Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр
Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр - РИА Новости, 15.05.2024
Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр
Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:01
2024-05-15T14:01
надежные люди
луганская народная республика
волгоградская область
станица луганская
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация региона. Волгоградская область помогает ремонтировать и строить новые медицинские учреждения в Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили власти региона в своем Telegram-канале. Так, на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская недавно завершено строительство врачебной амбулатории, а в течение нескольких лет здесь возведут диагностический центр. "Решение принято, к проектированию мы приступили — в Станично-Луганском районе будет создан самый лучший, самый современный диагностический комплекс в республике", - цитирует администрация губернатора Андрея Бочарова, который находится в рабочей поездке в подшефном районе ЛНР. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.
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луганская народная республика
волгоградская область
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луганская народная республика, волгоградская область, станица луганская, андрей бочаров
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Волгоградская область, Станица Луганская, Андрей Бочаров

Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр

© Фото : Region_34/TelegramВрачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
Врачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Region_34/Telegram
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация региона.
Волгоградская область помогает ремонтировать и строить новые медицинские учреждения в Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили власти региона в своем Telegram-канале. Так, на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская недавно завершено строительство врачебной амбулатории, а в течение нескольких лет здесь возведут диагностический центр.
© Фото : Region_34/TelegramВрачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
Врачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Region_34/Telegram
Врачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
"Решение принято, к проектированию мы приступили — в Станично-Луганском районе будет создан самый лучший, самый современный диагностический комплекс в республике", - цитирует администрация губернатора Андрея Бочарова, который находится в рабочей поездке в подшефном районе ЛНР.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаВолгоградская областьСтаница ЛуганскаяАндрей Бочаров
 
 
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