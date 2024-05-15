Волгоградская область построит в подшефном ЛНР диагностический центр
© Фото : Region_34/TelegramВрачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области построят в подшефном Станично-Луганском районе Луганской народной республики диагностический центр, сообщила в среду администрация региона.
Волгоградская область помогает ремонтировать и строить новые медицинские учреждения в Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили власти региона в своем Telegram-канале. Так, на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская недавно завершено строительство врачебной амбулатории, а в течение нескольких лет здесь возведут диагностический центр.
© Фото : Region_34/TelegramВрачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
Врачебная амбулатория на станции Кондрашевская в районном центре Станица Луганская
"Решение принято, к проектированию мы приступили — в Станично-Луганском районе будет создан самый лучший, самый современный диагностический комплекс в республике", - цитирует администрация губернатора Андрея Бочарова, который находится в рабочей поездке в подшефном районе ЛНР.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.
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