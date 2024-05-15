https://ria.ru/20240515/strelkov-1946024437.html
Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову
Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 15.05.2024
Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:33
2024-05-15T00:33
2024-05-15T00:33
происшествия
донецкая народная республика
московский городской суд
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 14.00. Оно, как и слушания дела в суде первой инстанции, пройдет в закрытом режиме. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html
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происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову
Суд 15 мая рассмотрит жалобу на четырехлетний приговор Игорю Стрелкову