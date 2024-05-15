https://ria.ru/20240515/strelkov-1946024437.html

Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову

Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 15.05.2024

Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:33

2024-05-15T00:33

2024-05-15T00:33

происшествия

донецкая народная республика

московский городской суд

telegram

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 14.00. Оно, как и слушания дела в суде первой инстанции, пройдет в закрытом режиме. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html

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происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)