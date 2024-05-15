https://ria.ru/20240515/stambul-1946180334.html

В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство

В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство - РИА Новости, 15.05.2024

В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство

Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:12

2024-05-15T16:12

2024-05-15T17:03

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула, передает телеканал AHaber. "Самодельное взрывное устройство с наполовину сгоревшим фитилем обнаружено в стене у входа на станцию метро в районе Башакшехир рядом с промзоной Эсенлер", - сообщил канал. На место стянуты полицейские подразделения.По данным агентства DHA, прибывшие на место саперы обезвредили бомбу, перекрытые ранее дороги вновь открыли для автомобилей и пешеходов.

https://ria.ru/20231027/stambul-1905598304.html

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стамбул, в мире, турция