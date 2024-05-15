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В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство - РИА Новости, 15.05.2024
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16:12 15.05.2024 (обновлено: 17:03 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/stambul-1946180334.html
В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство
В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство - РИА Новости, 15.05.2024
В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство
Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:12
2024-05-15T17:03
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула, передает телеканал AHaber. "Самодельное взрывное устройство с наполовину сгоревшим фитилем обнаружено в стене у входа на станцию метро в районе Башакшехир рядом с промзоной Эсенлер", - сообщил канал. На место стянуты полицейские подразделения.По данным агентства DHA, прибывшие на место саперы обезвредили бомбу, перекрытые ранее дороги вновь открыли для автомобилей и пешеходов.
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стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
В Стамбуле у входа на станцию метро нашли взрывное устройство

У входа на станцию метро в Стамбуле нашли самодельное взрывное устройство

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула, передает телеканал AHaber.
"Самодельное взрывное устройство с наполовину сгоревшим фитилем обнаружено в стене у входа на станцию метро в районе Башакшехир рядом с промзоной Эсенлер", - сообщил канал.
На место стянуты полицейские подразделения.
По данным агентства DHA, прибывшие на место саперы обезвредили бомбу, перекрытые ранее дороги вновь открыли для автомобилей и пешеходов.
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