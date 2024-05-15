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США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 15.05.2024
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
Военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:27
2024-05-15T19:27
2024-05-15T19:27
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон. Согласно договоренностям, японская сторона возьмет на себя работу над ракетными двигателями и компонентами силовой установки для противоракеты, которая должна сбивать гиперзвуковой боеприпас на стадии планирования. Перспективный перехватчик должен стать элементом региональной системы ПРО. В Пентагоне ранее признавали, что США не располагают адекватными средствами защиты от гиперзвукового оружия, в создании которого они отстают от России или Китая.
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сша, япония, министерство обороны сша, в мире
США, Япония, Министерство обороны США, В мире
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
Пентагон: США и Япония совместно разработают перехватчик гиперзвуковых ракет