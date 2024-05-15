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США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 15.05.2024
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19:27 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ssha-1946255602.html
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 15.05.2024
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
Военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:27
2024-05-15T19:27
сша
япония
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон. Согласно договоренностям, японская сторона возьмет на себя работу над ракетными двигателями и компонентами силовой установки для противоракеты, которая должна сбивать гиперзвуковой боеприпас на стадии планирования. Перспективный перехватчик должен стать элементом региональной системы ПРО. В Пентагоне ранее признавали, что США не располагают адекватными средствами защиты от гиперзвукового оружия, в создании которого они отстают от России или Китая.
https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html
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сша, япония, министерство обороны сша, в мире
США, Япония, Министерство обороны США, В мире
США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

Пентагон: США и Япония совместно разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон.
Согласно договоренностям, японская сторона возьмет на себя работу над ракетными двигателями и компонентами силовой установки для противоракеты, которая должна сбивать гиперзвуковой боеприпас на стадии планирования.
Перспективный перехватчик должен стать элементом региональной системы ПРО.
В Пентагоне ранее признавали, что США не располагают адекватными средствами защиты от гиперзвукового оружия, в создании которого они отстают от России или Китая.
Испытания американской гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами
9 ноября 2023, 11:59
 
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