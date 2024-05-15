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Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня - РИА Новости, 15.05.2024

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня

Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:51

2024-05-15T18:51

2024-05-15T18:54

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта, штат Джорджия. "CNN примет предвыборные дебаты между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Дж. Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Дебаты пройдут в студии CNN в Атланте", - сообщил телеканал. CNN дал понять, что принял условие Байдена, согласно которому в студию не будут допущены зрители. "Модераторы дебатов и иные дополнительные детали будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.Трамп ранее заявил о своей готовности принять участие в предвыборных дебатах со своим преемником и конкурентом Байденом в предложенные тем сроки.Пресс-служба предвыборной кампании Трампа в свою очередь предложила провести четыре раунда дебатов: в июне, июле, августе и сентябре. Также в кампании экс-президента выступили за дебаты кандидатов в вице-президенты.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html

https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html

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в мире, джорджия, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша