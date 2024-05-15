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Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня - РИА Новости, 15.05.2024
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18:51 15.05.2024 (обновлено: 18:54 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ssha-1946239483.html
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня - РИА Новости, 15.05.2024
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня
Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:51
2024-05-15T18:54
в мире
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сша
атланта
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта, штат Джорджия. "CNN примет предвыборные дебаты между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Дж. Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Дебаты пройдут в студии CNN в Атланте", - сообщил телеканал. CNN дал понять, что принял условие Байдена, согласно которому в студию не будут допущены зрители. "Модераторы дебатов и иные дополнительные детали будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.Трамп ранее заявил о своей готовности принять участие в предвыборных дебатах со своим преемником и конкурентом Байденом в предложенные тем сроки.Пресс-служба предвыборной кампании Трампа в свою очередь предложила провести четыре раунда дебатов: в июне, июле, августе и сентябре. Также в кампании экс-президента выступили за дебаты кандидатов в вице-президенты.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html
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в мире, джорджия, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Джорджия, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня

CNN проведёт первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа 27 июня

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкЭкраны с трансляцией финального раунда дебатов с участием кандидатов в президенты США
Экраны с трансляцией финального раунда дебатов с участием кандидатов в президенты США - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Экраны с трансляцией финального раунда дебатов с участием кандидатов в президенты США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта, штат Джорджия.
"CNN примет предвыборные дебаты между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Дж. Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Дебаты пройдут в студии CNN в Атланте", - сообщил телеканал.
CNN дал понять, что принял условие Байдена, согласно которому в студию не будут допущены зрители.
"Модераторы дебатов и иные дополнительные детали будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.
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Трамп ранее заявил о своей готовности принять участие в предвыборных дебатах со своим преемником и конкурентом Байденом в предложенные тем сроки.
Пресс-служба предвыборной кампании Трампа в свою очередь предложила провести четыре раунда дебатов: в июне, июле, августе и сентябре. Также в кампании экс-президента выступили за дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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