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США шантажируют крупный банк из-за России, узнали СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
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12:56 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ssha-1946111874.html
США шантажируют крупный банк из-за России, узнали СМИ
США шантажируют крупный банк из-за России, узнали СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
США шантажируют крупный банк из-за России, узнали СМИ
Министерство финансов США предупредило Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе могут ограничить из-за сделок в России,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:56
2024-05-15T12:56
экономика
россия
райффайзенбанк
отп банк
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство финансов США предупредило Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе могут ограничить из-за сделок в России, пишет Reuters."Адейемо (Уолли – заместитель министра финансов США – прим. ред.) предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что Казначейство примет меры по ограничению его доступа к американской финансовой системе, учитывая опасения, что шаги группы ставят под угрозу национальную безопасность США", — указывает издание.Reuters напоминает, что министерство 6 мая направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность присутствием организации в России, а также сделкой на 1,5 миллиарда долларов с российским бизнесменом, попавшим под санкции.Несмотря на то, что Raiffeisen отказался от вышеуказанной сделки через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что обеспокоенность Минфина США по поводу ведения австрийским банком бизнеса в России сохраняется, говорится в статье.Иностранные банки в России по итогам прошлого года заработали на пятую часть меньше, чем годом ранее - 3,36 миллиарда долларов, при этом у их материнских компаний прибыль от российского бизнеса составила около 1%, выяснило РИА Новости, изучив данные отчетностей иностранных банков в России и их головных организаций за рубежом. Больше всего среди иностранных банков заработал Райффайзенбанк - 1,4 миллиарда долларов (или 122 миллиарда рублей). Замыкают тройку "Юникредит" с 696 миллионами долларов (59 миллиардов рублей) и "ОТП Банк" с 253 миллионами долларов (21,4 миллиарда рублей).
https://ria.ru/20230707/banki-1882862764.html
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экономика, россия, райффайзенбанк, отп банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, ОТП Банк, Санкции в отношении России
США шантажируют крупный банк из-за России, узнали СМИ

Reuters: США грозят отрезать Raiffeisen от своей финансовой системы из-за России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство финансов США предупредило Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе могут ограничить из-за сделок в России, пишет Reuters.
"Адейемо (Уолли – заместитель министра финансов США – прим. ред.) предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что Казначейство примет меры по ограничению его доступа к американской финансовой системе, учитывая опасения, что шаги группы ставят под угрозу национальную безопасность США", — указывает издание.
Банковская карта и рубли - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
7 июля 2023, 17:50
Reuters напоминает, что министерство 6 мая направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность присутствием организации в России, а также сделкой на 1,5 миллиарда долларов с российским бизнесменом, попавшим под санкции.
Несмотря на то, что Raiffeisen отказался от вышеуказанной сделки через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что обеспокоенность Минфина США по поводу ведения австрийским банком бизнеса в России сохраняется, говорится в статье.
Иностранные банки в России по итогам прошлого года заработали на пятую часть меньше, чем годом ранее - 3,36 миллиарда долларов, при этом у их материнских компаний прибыль от российского бизнеса составила около 1%, выяснило РИА Новости, изучив данные отчетностей иностранных банков в России и их головных организаций за рубежом. Больше всего среди иностранных банков заработал Райффайзенбанк - 1,4 миллиарда долларов (или 122 миллиарда рублей). Замыкают тройку "Юникредит" с 696 миллионами долларов (59 миллиардов рублей) и "ОТП Банк" с 253 миллионами долларов (21,4 миллиарда рублей).
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ЭкономикаРоссияРайффайзенбанкОТП БанкСанкции в отношении России
 
 
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