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Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам - РИА Новости, 15.05.2024
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23:18 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/spetssluzhby-1946290375.html
Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам
Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам - РИА Новости, 15.05.2024
Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам
Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:18
2024-05-15T23:18
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс. "Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", - сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США. По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет. "Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", - уточнила глава американской национальной разведки. На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html
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сша, китай, россия, в мире
США, Китай, Россия, В мире
Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам

Хайнс: спецслужбы США считают Россию самой активной "угрозой" выборам

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР в США
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР в США - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс.
"Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", - сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США.
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По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет. "Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", - уточнила глава американской национальной разведки.
На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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