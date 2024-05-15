https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1946258018.html

Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино

Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино - РИА Новости, 15.05.2024

Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино

Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:31

2024-05-15T19:31

2024-05-15T19:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

энтони блинкен

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России. Киевские власти преподносили этот населенный пункт как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, российские войска также продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское. Кроме того, за минувшие сутки группировка ВС РФ "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Достижения ВС РФ в зоне СВО констатировал президент Владимир Путин на встрече с главами военных округов. По его словам, российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. При этом Путин отметил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, поскольку блок боевой работы, связанный с ним, сложился и действует успешно. Продвижение российской армии вынужден признавать и противник. Как заявили в генштабе ВСУ, украинские войска были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области. В свою очередь начальник сектора находящейся в Волчанске украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в городе крайне сложная – российские силы занимают позиции на его улицах. Украинские террористические атакиВ ночь на среду Крым подвергся массированной ракетной атаке. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские системы ПВО сбили над полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 перехвачены над Брянской областью. Утром еще один украинский БПЛА был сбит над Татарстаном. В связи с этой атакой вводились временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Перспектива переговоровПеред визитом в Китай Путин дал интервью информагентству Синьхуа, где в том числе затронул тему возможных мирных переговоров с Украиной. Президент РФ заявил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. При этом переговоры по Украине должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны. По мнению Путина, сегодня Киев и его западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Перспективу российско-украинских переговоров также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, при этом США поддержат Киев в любом случае. Кроме того, о возможности переговоров пишет New York Times со ссылкой на ряд чиновников из США и союзных им стран. Согласно публикации, в Белом доме растет ощущение, что следующие несколько месяцев станут решающими для Украины, а Киев и Москва через переговоры перейдут к прекращению огня. Поддержка Украины ЗападомВ ходе визита в Киев Блинкен также анонсировал новые меры по военной поддержке украинской стороны. Так, по его словам, США направят 2 миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия на Украине. При этом Украина не прекращает давить на Штаты, чтобы те расширили ей помощь. Как пишет Politico, Киев на фоне продвижения российских сил в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, при этом Вашингтон против данной инициативы.

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https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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россия, украина, киев, владимир путин, энтони блинкен, владимир рогов, вооруженные силы украины