Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино
МО: группировка войск "Днепр" освободила Работино в Запорожской области
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России.
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Как сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, российские войска также продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское.
Кроме того, за минувшие сутки группировка ВС РФ "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.
Достижения ВС РФ в зоне СВО констатировал президент Владимир Путин на встрече с главами военных округов. По его словам, российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение.
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При этом Путин отметил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, поскольку блок боевой работы, связанный с ним, сложился и действует успешно.
Продвижение российской армии вынужден признавать и противник. Как заявили в генштабе ВСУ, украинские войска были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области.
В свою очередь начальник сектора находящейся в Волчанске украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в городе крайне сложная – российские силы занимают позиции на его улицах.
Украинские террористические атаки
В ночь на среду Крым подвергся массированной ракетной атаке. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские системы ПВО сбили над полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.
Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 перехвачены над Брянской областью.
Утром еще один украинский БПЛА был сбит над Татарстаном. В связи с этой атакой вводились временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Перспектива переговоров
Перед визитом в Китай Путин дал интервью информагентству Синьхуа, где в том числе затронул тему возможных мирных переговоров с Украиной.
Президент РФ заявил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. При этом переговоры по Украине должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны.
По мнению Путина, сегодня Киев и его западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.
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Перспективу российско-украинских переговоров также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, при этом США поддержат Киев в любом случае.
Кроме того, о возможности переговоров пишет New York Times со ссылкой на ряд чиновников из США и союзных им стран. Согласно публикации, в Белом доме растет ощущение, что следующие несколько месяцев станут решающими для Украины, а Киев и Москва через переговоры перейдут к прекращению огня.
Поддержка Украины Западом
В ходе визита в Киев Блинкен также анонсировал новые меры по военной поддержке украинской стороны. Так, по его словам, США направят 2 миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия на Украине.
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При этом Украина не прекращает давить на Штаты, чтобы те расширили ей помощь.
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