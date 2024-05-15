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Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1946258018.html
Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино
Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино - РИА Новости, 15.05.2024
Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино
Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:31
2024-05-15T19:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
энтони блинкен
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России. Киевские власти преподносили этот населенный пункт как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, российские войска также продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское. Кроме того, за минувшие сутки группировка ВС РФ "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Достижения ВС РФ в зоне СВО констатировал президент Владимир Путин на встрече с главами военных округов. По его словам, российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. При этом Путин отметил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, поскольку блок боевой работы, связанный с ним, сложился и действует успешно. Продвижение российской армии вынужден признавать и противник. Как заявили в генштабе ВСУ, украинские войска были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области. В свою очередь начальник сектора находящейся в Волчанске украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в городе крайне сложная – российские силы занимают позиции на его улицах. Украинские террористические атакиВ ночь на среду Крым подвергся массированной ракетной атаке. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские системы ПВО сбили над полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 перехвачены над Брянской областью. Утром еще один украинский БПЛА был сбит над Татарстаном. В связи с этой атакой вводились временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Перспектива переговоровПеред визитом в Китай Путин дал интервью информагентству Синьхуа, где в том числе затронул тему возможных мирных переговоров с Украиной. Президент РФ заявил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. При этом переговоры по Украине должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны. По мнению Путина, сегодня Киев и его западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Перспективу российско-украинских переговоров также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, при этом США поддержат Киев в любом случае. Кроме того, о возможности переговоров пишет New York Times со ссылкой на ряд чиновников из США и союзных им стран. Согласно публикации, в Белом доме растет ощущение, что следующие несколько месяцев станут решающими для Украины, а Киев и Москва через переговоры перейдут к прекращению огня. Поддержка Украины ЗападомВ ходе визита в Киев Блинкен также анонсировал новые меры по военной поддержке украинской стороны. Так, по его словам, США направят 2 миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия на Украине. При этом Украина не прекращает давить на Штаты, чтобы те расширили ей помощь. Как пишет Politico, Киев на фоне продвижения российских сил в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, при этом Вашингтон против данной инициативы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, киев, владимир путин, энтони блинкен, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 15 мая: группировка войск "Днепр" освободила село Работино

МО: группировка войск "Днепр" освободила Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила село Работино в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России.
Киевские власти преподносили этот населенный пункт как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, российские войска также продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское.
Кроме того, за минувшие сутки группировка ВС РФ "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.
Достижения ВС РФ в зоне СВО констатировал президент Владимир Путин на встрече с главами военных округов. По его словам, российские войска по всем направлениям каждый день улучшают свое положение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
При этом Путин отметил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, поскольку блок боевой работы, связанный с ним, сложился и действует успешно.
Продвижение российской армии вынужден признавать и противник. Как заявили в генштабе ВСУ, украинские войска были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области.
В свою очередь начальник сектора находящейся в Волчанске украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в городе крайне сложная – российские силы занимают позиции на его улицах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00

Украинские террористические атаки

В ночь на среду Крым подвергся массированной ракетной атаке. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские системы ПВО сбили над полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.
Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 перехвачены над Брянской областью.
Утром еще один украинский БПЛА был сбит над Татарстаном. В связи с этой атакой вводились временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
9 мая, 08:00

Перспектива переговоров

Перед визитом в Китай Путин дал интервью информагентству Синьхуа, где в том числе затронул тему возможных мирных переговоров с Украиной.
Президент РФ заявил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. При этом переговоры по Украине должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны.
По мнению Путина, сегодня Киев и его западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Санкции обрекают Украину на военное поражение
5 мая, 08:00
Перспективу российско-украинских переговоров также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, при этом США поддержат Киев в любом случае.
Кроме того, о возможности переговоров пишет New York Times со ссылкой на ряд чиновников из США и союзных им стран. Согласно публикации, в Белом доме растет ощущение, что следующие несколько месяцев станут решающими для Украины, а Киев и Москва через переговоры перейдут к прекращению огня.

Поддержка Украины Западом

В ходе визита в Киев Блинкен также анонсировал новые меры по военной поддержке украинской стороны. Так, по его словам, США направят 2 миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
Вчера, 08:00
При этом Украина не прекращает давить на Штаты, чтобы те расширили ей помощь.
Как пишет Politico, Киев на фоне продвижения российских сил в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, при этом Вашингтон против данной инициативы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЭнтони БлинкенВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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