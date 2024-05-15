https://ria.ru/20240515/smirnov-1946067045.html
Путин назначил Смирнова врио губернатора Курской области
Путин назначил Смирнова врио губернатора Курской области - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил Смирнова врио губернатора Курской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:06
2024-05-15T10:06
2024-05-15T10:19
политика
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", - говорится в тексте указа.
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политика, курская область, владимир путин, россия
Политика, Курская область, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Смирнова врио губернатора Курской области
Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области