https://ria.ru/20240515/smi-1946226524.html

СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:10

2024-05-15T18:10

2024-05-15T18:53

словакия

роберт фицо

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игорь братчиков

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со ссылкой на источники."Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель", — говорится в сообщении.По данным СМИ, Цинтула также является автором нескольких сборников.Как ранее писала газета Denník N, преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Его задержали.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы. Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T18:10 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T18:10 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, братислава, леонид слуцкий (политик), игорь братчиков, россия, госдума рф, нато