https://ria.ru/20240515/smi-1946226524.html
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:10
2024-05-15T18:10
2024-05-15T18:53
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
братислава
леонид слуцкий (политик)
игорь братчиков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946233168_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d7684757150824e02c0f0c257c3eb3c.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со ссылкой на источники."Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель", — говорится в сообщении.По данным СМИ, Цинтула также является автором нескольких сборников.Как ранее писала газета Denník N, преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Его задержали.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы. Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
словакия
братислава
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:10
true
PT0M12S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946233168_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ddf5d291cd427aa85418086b6195f1d2.jpg
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
2024-05-15T18:10
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, братислава, леонид слуцкий (политик), игорь братчиков, россия, госдума рф, нато
Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Братислава, Леонид Слуцкий (политик), Игорь Братчиков, Россия, Госдума РФ, НАТО
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель
Markiza: покушение на премьера Словакии Фицо совершил 71-летний писатель Цинтула
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza
со ссылкой на источники.
"Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Цинтула также является автором нескольких сборников.
Как ранее писала газета Denník N, преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Его задержали.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы
, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".
По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.
Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы.
Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине
. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России
не существует.