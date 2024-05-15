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СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель - РИА Новости, 15.05.2024
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18:10 15.05.2024 (обновлено: 18:53 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/smi-1946226524.html
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:10
2024-05-15T18:53
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
братислава
леонид слуцкий (политик)
игорь братчиков
россия
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со ссылкой на источники."Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель", — говорится в сообщении.По данным СМИ, Цинтула также является автором нескольких сборников.Как ранее писала газета Denník N, преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Его задержали.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы. Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
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353
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
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словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, братислава, леонид слуцкий (политик), игорь братчиков, россия, госдума рф, нато
Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Братислава, Леонид Слуцкий (политик), Игорь Братчиков, Россия, Госдума РФ, НАТО
СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

Markiza: покушение на премьера Словакии Фицо совершил 71-летний писатель Цинтула

© AFP 2024 / RTVSЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / RTVS
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, передает телеканал Markiza со ссылкой на источники.
"Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Цинтула также является автором нескольких сборников.
Как ранее писала газета Denník N, преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Его задержали.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".
По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.
Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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СловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреБратиславаЛеонид Слуцкий (политик)Игорь БратчиковРоссияГосдума РФНАТО
 
 
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