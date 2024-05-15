https://ria.ru/20240515/sk-1946176951.html

В Ульяновской области нашли тело пропавшей девочки

В Ульяновской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 15.05.2024

В Ульяновской области нашли тело пропавшей девочки

Умственно отсталая 12-летняя девочка, пропавшая три дня назад в селе Славкино Ульяновской области, найдена погибшей, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:02

2024-05-15T16:02

2024-05-15T19:47

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Умственно отсталая 12-летняя девочка, пропавшая три дня назад в селе Славкино Ульяновской области, найдена погибшей, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Ранее управление СК по области сообщило на сайте, что пропавшая 12 мая в Николаевском районе девочка обнаружена в овраге лесного массива, "принимаются меры к доставлению ребенка в медицинское учреждение"."В результате проводимых мероприятий тело пропавшей девочки было обнаружено в овраге лесного массива", - говорится в сообщении.Добровольный поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в регионе в Telegram-канале также сообщил о гибели ребенка и выразил соболезнования родным и близким.Ранее в главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что родитель около 16.00 (15.00 мск) 12 мая сообщил в полицию о пропаже 12-летней девочки. К поискам привлекались более 300 человек - полицейские, волонтеры отряда "ЛизаАлерт", спасатели, кинологи с собаками, задействованы квадрокоптеры, частный вертолет. По данным властей, девочка являлась умственно отсталой и росла в приемной семье. Следователи по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

https://ria.ru/20240515/politsiya-1946169687.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область