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Украинские войска обстреляли онкологический центр в Донецке - РИА Новости, 15.05.2024
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14:55 15.05.2024 (обновлено: 16:30 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sk-1946153438.html
Украинские войска обстреляли онкологический центр в Донецке
Украинские войска обстреляли онкологический центр в Донецке - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска обстреляли онкологический центр в Донецке
Украинские военные нанесли удар по территории онкологического центра в Донецке, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил уполномоченный представитель... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:55
2024-05-15T16:30
в мире
россия
донецк
буденновский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по территории онкологического центра в Донецке, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил уполномоченный представитель Следственного комитета России. Обстрел пришелся по Буденновскому району города. Воронки от ракет были обнаружены на территории медучреждения, но, как говорят местные жители, сильных разрушений здания нет - повреждены фасад и окна больницы. Также поврежден частный дом. "На месте обстрела поврежден областной онкологический центр. Противник вел огонь исключительно по мирному кварталу, где фактически отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, на месте обстрела обнаружены осколки, предположительно от РСЗО HIMARS. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал представитель Следственного комитета России. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, 14 мая ВСУ 16 раз обстреляли территорию республики, выпустив 49 единиц различных боеприпасов. Данных пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://radiosputnik.ru/20240509/himars--1945022686.html
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в мире, россия, донецк, буденновский район, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецк, Буденновский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли онкологический центр в Донецке

СК: ВСУ обстреляли онкологический центр в Донецке из американской РСЗО HIMARS

© Фото : Донецкое агентство новостей/TelegramПоследствия обстрела Буденновского района Донецка. 15 мая 2024
Последствия обстрела Буденновского района Донецка. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Донецкое агентство новостей/Telegram
Последствия обстрела Буденновского района Донецка. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по территории онкологического центра в Донецке, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил уполномоченный представитель Следственного комитета России.
Обстрел пришелся по Буденновскому району города. Воронки от ракет были обнаружены на территории медучреждения, но, как говорят местные жители, сильных разрушений здания нет - повреждены фасад и окна больницы. Также поврежден частный дом.
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"На месте обстрела поврежден областной онкологический центр. Противник вел огонь исключительно по мирному кварталу, где фактически отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, на месте обстрела обнаружены осколки, предположительно от РСЗО HIMARS. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал представитель Следственного комитета России.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, 14 мая ВСУ 16 раз обстреляли территорию республики, выпустив 49 единиц различных боеприпасов. Данных пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.
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