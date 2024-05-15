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Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК - РИА Новости, 15.05.2024
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14:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sk-1946138611.html
Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК
Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК - РИА Новости, 15.05.2024
Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК
Муж погибшей руководительницы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что обратится в Следственный... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:08
2024-05-15T14:08
происшествия
светлана бабаева
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Муж погибшей руководительницы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что обратится в Следственный комитет из-за работы следователя, который, по утверждению супруга журналистки, мог сфальсифицировать материалы предварительного расследования. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмент, которые отрикошетили в голову и шею Бабаевой, что и привело к её смерти. Малёва судят по статье о причинении смерти по неосторожности. "Мной будет подаваться заявление на имя заместителя председателя Следственного комитета по факту проведения служебной проверки по первому следователю, потому что у меня есть обоснованные подозрения, что он умышленно фальсифицировал материалы предварительного расследования. Поэтому, когда сменился следователь, пришлось проводить эксгумацию тела, и сразу стало понятно, что вторая часть пули у неё в голове. Провели эксгумацию, нашли пулю, привязали её к автомату, и все более-менее стало понятно", - сказал Двоскин после заседания суда. В суде сегодня Малёв признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Двоскин подчеркнул, что был готов к диалогу с Малёвым, чтобы не доводить дело до судебного разбирательства. "Никакой инициативы встретиться со стороны Малёва не было. Никто не звонил, не разговаривал, не подходил. Это все сказки. За полтора года были только попытки увести диалог в сторону и выставить Свету в роли идиотки, которая умудрилась сама себя застрелить", - добавил он.
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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происшествия, светлана бабаева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Светлана Бабаева, Следственный комитет России (СК РФ)
Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК

Муж погибшей журналистки Бабаевой обратится в СК из-за работы следователя

© Sputnik / Томас ТхайцукСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Светлана Бабаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Муж погибшей руководительницы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что обратится в Следственный комитет из-за работы следователя, который, по утверждению супруга журналистки, мог сфальсифицировать материалы предварительного расследования.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмент, которые отрикошетили в голову и шею Бабаевой, что и привело к её смерти. Малёва судят по статье о причинении смерти по неосторожности.
«
"Мной будет подаваться заявление на имя заместителя председателя Следственного комитета по факту проведения служебной проверки по первому следователю, потому что у меня есть обоснованные подозрения, что он умышленно фальсифицировал материалы предварительного расследования. Поэтому, когда сменился следователь, пришлось проводить эксгумацию тела, и сразу стало понятно, что вторая часть пули у неё в голове. Провели эксгумацию, нашли пулю, привязали её к автомату, и все более-менее стало понятно", - сказал Двоскин после заседания суда.
В суде сегодня Малёв признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Двоскин подчеркнул, что был готов к диалогу с Малёвым, чтобы не доводить дело до судебного разбирательства.
"Никакой инициативы встретиться со стороны Малёва не было. Никто не звонил, не разговаривал, не подходил. Это все сказки. За полтора года были только попытки увести диалог в сторону и выставить Свету в роли идиотки, которая умудрилась сама себя застрелить", - добавил он.
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Обвиняемый в гибели журналистки "Россия сегодня" признал вину в суде
Вчера, 11:20
 
ПроисшествияСветлана БабаеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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