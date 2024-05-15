https://ria.ru/20240515/sk-1946138611.html

Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК

Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК - РИА Новости, 15.05.2024

Муж погибшей в Крыму журналистки "Россия сегодня" обратится в СК

Муж погибшей руководительницы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что обратится в Следственный... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:08

2024-05-15T14:08

2024-05-15T14:08

происшествия

светлана бабаева

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Муж погибшей руководительницы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что обратится в Следственный комитет из-за работы следователя, который, по утверждению супруга журналистки, мог сфальсифицировать материалы предварительного расследования. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмент, которые отрикошетили в голову и шею Бабаевой, что и привело к её смерти. Малёва судят по статье о причинении смерти по неосторожности. "Мной будет подаваться заявление на имя заместителя председателя Следственного комитета по факту проведения служебной проверки по первому следователю, потому что у меня есть обоснованные подозрения, что он умышленно фальсифицировал материалы предварительного расследования. Поэтому, когда сменился следователь, пришлось проводить эксгумацию тела, и сразу стало понятно, что вторая часть пули у неё в голове. Провели эксгумацию, нашли пулю, привязали её к автомату, и все более-менее стало понятно", - сказал Двоскин после заседания суда. В суде сегодня Малёв признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Двоскин подчеркнул, что был готов к диалогу с Малёвым, чтобы не доводить дело до судебного разбирательства. "Никакой инициативы встретиться со стороны Малёва не было. Никто не звонил, не разговаривал, не подходил. Это все сказки. За полтора года были только попытки увести диалог в сторону и выставить Свету в роли идиотки, которая умудрилась сама себя застрелить", - добавил он.

https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, светлана бабаева, следственный комитет россии (ск рф)