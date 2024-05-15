https://ria.ru/20240515/sk-1946136031.html

В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут

В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут - РИА Новости, 15.05.2024

В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут

Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:14

2024-05-15T14:14

2024-05-15T14:30

происшествия

россия

миасс

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным ГУМВД России по региону, в дежурную часть ОМВД России по Миассу 14 мая поступило сообщение о том, что в районе стадиона "Южный" обнаружен молодой человек с ранением. Выехавшие полицейские установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них был ранен и скончался. Нападавший скрылся с места происшествия. По данным СУСК, у 23-летнего погибшего огнестрельное ранение. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время личность подозреваемого установлена", - говорится в сообщении. Правоохранительными органами принимаются меры к его розыску и задержанию, также устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html

россия

миасс

челябинская область

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происшествия, россия, миасс, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)