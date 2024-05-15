В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут
СК: в Миассе Челябинской области ищут подозреваемого с гибели молодого человека
© Фото : СУ СК РФ по Челябинской областиСледователь на месте обнаружения тела молодого человека с огнестрельным ранением в Миассе
© Фото : СУ СК РФ по Челябинской области
Следователь на месте обнаружения тела молодого человека с огнестрельным ранением в Миассе
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным ГУМВД России по региону, в дежурную часть ОМВД России по Миассу 14 мая поступило сообщение о том, что в районе стадиона "Южный" обнаружен молодой человек с ранением. Выехавшие полицейские установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них был ранен и скончался. Нападавший скрылся с места происшествия. По данным СУСК, у 23-летнего погибшего огнестрельное ранение.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время личность подозреваемого установлена", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами принимаются меры к его розыску и задержанию, также устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.