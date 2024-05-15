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В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут - РИА Новости, 15.05.2024
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14:14 15.05.2024 (обновлено: 14:30 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sk-1946136031.html
В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут
В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут - РИА Новости, 15.05.2024
В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут
Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:14
2024-05-15T14:30
происшествия
россия
миасс
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным ГУМВД России по региону, в дежурную часть ОМВД России по Миассу 14 мая поступило сообщение о том, что в районе стадиона "Южный" обнаружен молодой человек с ранением. Выехавшие полицейские установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них был ранен и скончался. Нападавший скрылся с места происшествия. По данным СУСК, у 23-летнего погибшего огнестрельное ранение. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время личность подозреваемого установлена", - говорится в сообщении. Правоохранительными органами принимаются меры к его розыску и задержанию, также устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.
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россия
миасс
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происшествия, россия, миасс, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Миасс, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Миассе в конфликте на стадионе погиб мужчина, подозреваемого ищут

СК: в Миассе Челябинской области ищут подозреваемого с гибели молодого человека

© Фото : СУ СК РФ по Челябинской областиСледователь на месте обнаружения тела молодого человека с огнестрельным ранением в Миассе
Следователь на месте обнаружения тела молодого человека с огнестрельным ранением в Миассе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : СУ СК РФ по Челябинской области
Следователь на месте обнаружения тела молодого человека с огнестрельным ранением в Миассе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Молодой человек погиб в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, подозреваемого ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным ГУМВД России по региону, в дежурную часть ОМВД России по Миассу 14 мая поступило сообщение о том, что в районе стадиона "Южный" обнаружен молодой человек с ранением. Выехавшие полицейские установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них был ранен и скончался. Нападавший скрылся с места происшествия. По данным СУСК, у 23-летнего погибшего огнестрельное ранение.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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1 мая, 15:27
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время личность подозреваемого установлена", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами принимаются меры к его розыску и задержанию, также устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМиассЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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