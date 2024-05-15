https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html

В Москве обнаружили истощенного ребенка

В Москве обнаружили истощенного ребенка - РИА Новости, 15.05.2024

В Москве обнаружили истощенного ребенка

Жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой, мальчик госпитализирован с истощением, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:19

2024-05-15T12:19

2024-05-15T12:31

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой, мальчик госпитализирован с истощением, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала она.По данным следствия, 9 мая 40-летняя женщина надолго оставила одного в квартире 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно. В результате мальчик доставлен в больницу с истощением.Следователями допрашиваются ближайшие родственники и соседи семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По данному факту прокуратура также организовала проверку."Со слов матери, она оставила сына несколько дней назад в квартире по месту жительства и уехала к подруге", - отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)