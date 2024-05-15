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В Москве обнаружили истощенного ребенка
В Москве обнаружили истощенного ребенка - РИА Новости, 15.05.2024
В Москве обнаружили истощенного ребенка
Жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой, мальчик госпитализирован с истощением, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:19
2024-05-15T12:19
2024-05-15T12:31
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой, мальчик госпитализирован с истощением, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала она.По данным следствия, 9 мая 40-летняя женщина надолго оставила одного в квартире 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно. В результате мальчик доставлен в больницу с истощением.Следователями допрашиваются ближайшие родственники и соседи семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По данному факту прокуратура также организовала проверку."Со слов матери, она оставила сына несколько дней назад в квартире по месту жительства и уехала к подруге", - отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве обнаружили истощенного ребенка
СК: в Москве женщина надолго оставила сына, который не может ухаживать за собой
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой, мальчик госпитализирован с истощением, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала она.
По данным следствия, 9 мая 40-летняя женщина надолго оставила одного в квартире 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно. В результате мальчик доставлен в больницу с истощением.
Следователями допрашиваются ближайшие родственники и соседи семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту прокуратура также организовала проверку.
"Со слов матери, она оставила сына несколько дней назад в квартире по месту жительства и уехала к подруге", - отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.