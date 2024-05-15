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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:49
2024-05-15T23:49
2024-05-15T23:50
белгородская область
вячеслав гладков
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безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 23.28 мск. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности