https://ria.ru/20240515/shveytsariya-1946114167.html

В Швейцарии могут отказаться от запрета на экспорт оружия в воюющие страны

В Швейцарии могут отказаться от запрета на экспорт оружия в воюющие страны - РИА Новости, 15.05.2024

В Швейцарии могут отказаться от запрета на экспорт оружия в воюющие страны

Власти Швейцарии начали консультации по вопросу отмены запрета на экспорт оружия, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:03

2024-05-15T13:03

2024-05-15T15:36

швейцария

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украина

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ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Швейцарии начали консультации по вопросу отмены запрета на экспорт оружия, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 15 мая 2024 года открыл процедуру консультаций по внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе (LFMG). В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности. Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии — в частности, закона о нейтралитете", — сказано в документе.Уточняется, что применение исключительной юрисдикции может, например, "оказаться необходимым" для экспорта запчастей и сборочных элементов в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими субподрядчиками и оружейными компаниями из государств — партнеров, "внезапно" вовлеченных в вооруженный конфликт. Консультации продлятся до 4 сентября.В мае 2023-го комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) предложила внести новую статью — 22b, позволяющую отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре комиссия по политике безопасности большой палаты парламента проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.Конституция Швейцарии предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета. Власти страны ранее, ссылаясь на этот принцип, отклоняли запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву невозможен без изменения законодательства.В начале этого года в интервью французскому журналу Challenges российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В феврале Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что проясняет этот вопрос. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022-го могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России после начала спецоперации. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в стране, составляют 7,5 миллиарда франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости. Что касается общей суммы замороженных резервов и активов Банка России в Швейцарии, то она составляет 7,4 миллиарда франков.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943990514.html

https://ria.ru/20231102/eksport-1906984611.html

https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html

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швейцария, в мире, украина, сергей гармонин, михаил кокорич, евросоюз, нато