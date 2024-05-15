https://ria.ru/20240515/shveytsariya-1946103592.html

Швейцария упростила процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

Швейцария упростила процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС - РИА Новости, 15.05.2024

Швейцария упростила процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

Швейцария упрощает административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по поддержанию мира, говорится в опубликованном заявлении Федерального... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:32

2024-05-15T12:32

2024-05-15T12:47

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ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости. Швейцария упрощает административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по поддержанию мира, говорится в опубликованном заявлении Федерального совета страны."Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", - сказано в документе.Таким образом, правительство Швейцарии утвердило стандартную конвенцию об участии вооруженных сил страны в военных операциях ЕС, "чтобы отреагировать на текущую ситуацию, активизировать международное сотрудничество и содействовать военным миссиям по поддержанию мира".Уточняется, что такая конвенция не налагает на Швейцарию никаких обязательств по участию в гражданской или военной миссии или в операции ЕС в рамках ее общей политики безопасности и обороны."Швейцария самостоятельно принимает решение о том, желает ли она внести какой-либо взнос, учитывая свои приоритеты в этой области и условия, установленные законом об армии", - добавляется в заявлении.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО .Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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в мире, швейцария, евросоюз, сергей лавров, мария захарова, credit suisse , берн (кантон), россия, нато