https://ria.ru/20240515/shugaev-1946253479.html

Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев

Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024

Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев

Руководство Федеральной службой по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) всегда осуществлял президент России, это закреплено указом 2004 года, теперь был РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:07

2024-05-15T19:07

2024-05-15T19:07

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

политика

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Руководство Федеральной службой по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) всегда осуществлял президент России, это закреплено указом 2004 года, теперь был исключен пункт о подведомственности службы министерству обороны, сообщил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Руководителя службы спросили, что изменится в ФСВТС в связи с переподчинением ведомства. Он уточнил, что речь идет не о переподчинении, а об исключении подведомственности службы министерству обороны. Он напомнил журналистам об указе президента, которым было утверждено положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. "В соответствии с положением: руководство деятельностью ФСВТС осуществляет президент Российской Федерации", - процитировал Шугаев документ, напомнив, что это положение было закреплено еще в 2004 году. "При этом главное изменение нынешнее - это то, что пункт о подведомственности министерству обороны убран... У нас как президент руководил военно-техническим сотрудничеством изначально, так все и осталось", - пояснил глава ФСВТС. Он напомнил о недавно утвержденной указом президента новой структуре федеральных органов исполнительной власти, в ней указаны федеральные министерства и службы, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ. "Мы теперь в этом смысле находимся отдельно от министерства обороны", - добавил Шугаев.

https://ria.ru/20240515/shugaev-1946251473.html

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, политика