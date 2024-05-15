https://ria.ru/20240515/shugaev-1946253479.html
Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев
Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024
Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев
Руководство Федеральной службой по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) всегда осуществлял президент России, это закреплено указом 2004 года, теперь был РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:07
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
политика
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Руководство Федеральной службой по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) всегда осуществлял президент России, это закреплено указом 2004 года, теперь был исключен пункт о подведомственности службы министерству обороны, сообщил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Руководителя службы спросили, что изменится в ФСВТС в связи с переподчинением ведомства. Он уточнил, что речь идет не о переподчинении, а об исключении подведомственности службы министерству обороны. Он напомнил журналистам об указе президента, которым было утверждено положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. "В соответствии с положением: руководство деятельностью ФСВТС осуществляет президент Российской Федерации", - процитировал Шугаев документ, напомнив, что это положение было закреплено еще в 2004 году. "При этом главное изменение нынешнее - это то, что пункт о подведомственности министерству обороны убран... У нас как президент руководил военно-техническим сотрудничеством изначально, так все и осталось", - пояснил глава ФСВТС. Он напомнил о недавно утвержденной указом президента новой структуре федеральных органов исполнительной власти, в ней указаны федеральные министерства и службы, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ. "Мы теперь в этом смысле находимся отдельно от министерства обороны", - добавил Шугаев.
https://ria.ru/20240515/shugaev-1946251473.html
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, политика
Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Дмитрий Шугаев, Политика
Руководство ФСВТС всегда осуществлял президент, заявил Шугаев
Шугаев: руководство ФСВТС всегда осуществлял президент РФ
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Руководство Федеральной службой по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) всегда осуществлял президент России, это закреплено указом 2004 года, теперь был исключен пункт о подведомственности службы министерству обороны, сообщил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Руководителя службы спросили, что изменится в ФСВТС в связи с переподчинением ведомства. Он уточнил, что речь идет не о переподчинении, а об исключении подведомственности службы министерству обороны. Он напомнил журналистам об указе президента, которым было утверждено положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
"В соответствии с положением: руководство деятельностью ФСВТС осуществляет президент Российской Федерации", - процитировал Шугаев документ, напомнив, что это положение было закреплено еще в 2004 году.
"При этом главное изменение нынешнее - это то, что пункт о подведомственности министерству обороны убран... У нас как президент руководил военно-техническим сотрудничеством изначально, так все и осталось", - пояснил глава ФСВТС.
Он напомнил о недавно утвержденной указом президента новой структуре федеральных органов исполнительной власти, в ней указаны федеральные министерства и службы, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.
"Мы теперь в этом смысле находимся отдельно от министерства обороны", - добавил Шугаев.