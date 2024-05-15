https://ria.ru/20240515/shugaev-1946252090.html

Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента

Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента - РИА Новости, 15.05.2024

Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента

Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

политика

россия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741879845_0:0:2532:1425_1920x0_80_0_0_ad33e4f5bb4c833d6a2380214a897f1b.jpg

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "В данном случае взаимодействие как с администрацией, так и с правительством будет продолжено на том же уровне, на каком оно находилось, в соответствии с теми заданиями, которые мы получаем. У нас плотное взаимодействие с военно-промышленной комиссией при правительстве, с департаментом обороны", - сказал журналистам Шугаев.

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)