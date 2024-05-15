https://ria.ru/20240515/shugaev-1946252090.html
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента
Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:01
2024-05-15T19:01
2024-05-15T19:01
политика
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "В данном случае взаимодействие как с администрацией, так и с правительством будет продолжено на том же уровне, на каком оно находилось, в соответствии с теми заданиями, которые мы получаем. У нас плотное взаимодействие с военно-промышленной комиссией при правительстве, с департаментом обороны", - сказал журналистам Шугаев.
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html
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политика, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента
Глава ФСВТС Шугаев: взаимодействие с администрацией президента будет продолжено