Рейтинг@Mail.ru
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shugaev-1946252090.html
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента
Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:01
2024-05-15T19:01
политика
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741879845_0:0:2532:1425_1920x0_80_0_0_ad33e4f5bb4c833d6a2380214a897f1b.jpg
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "В данном случае взаимодействие как с администрацией, так и с правительством будет продолжено на том же уровне, на каком оно находилось, в соответствии с теми заданиями, которые мы получаем. У нас плотное взаимодействие с военно-промышленной комиссией при правительстве, с департаментом обороны", - сказал журналистам Шугаев.
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741879845_0:0:2418:1813_1920x0_80_0_0_2b4cb9c604a4e616ebaa258746e08448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента

Глава ФСВТС Шугаев: взаимодействие с администрацией президента будет продолжено

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"В данном случае взаимодействие как с администрацией, так и с правительством будет продолжено на том же уровне, на каком оно находилось, в соответствии с теми заданиями, которые мы получаем. У нас плотное взаимодействие с военно-промышленной комиссией при правительстве, с департаментом обороны", - сказал журналистам Шугаев.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
Вчера, 18:58
 
ПолитикаРоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала