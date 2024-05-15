https://ria.ru/20240515/shugaev-1946251473.html

ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев

ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024

ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:00

2024-05-15T19:00

2024-05-15T19:00

россия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735995894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfbff355bef692cd9d7446a23d1c773e.jpg

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию и упор на те задачи, которые поставит президент РФ. "С точки зрения будущей работы, как она будет выстраиваться, я думаю мы просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - сказал Шугаев журналистам.

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)