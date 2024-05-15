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ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024
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19:00 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shugaev-1946251473.html
ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев
ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024
ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:00
2024-05-15T19:00
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию и упор на те задачи, которые поставит президент РФ. "С точки зрения будущей работы, как она будет выстраиваться, я думаю мы просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - сказал Шугаев журналистам.
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россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев

Шугаев: работа с Минобороны предполагает координацию и упор на задачи Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дмитрий Шугаев
Владимир Путин и Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Владимир Путин и Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию и упор на те задачи, которые поставит президент РФ.
"С точки зрения будущей работы, как она будет выстраиваться, я думаю мы просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - сказал Шугаев журналистам.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
Вчера, 18:58
 
РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Владимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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