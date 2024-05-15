https://ria.ru/20240515/shugaev-1946245285.html

Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР

Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР - РИА Новости, 15.05.2024

Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР

Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов, заявил глава Федеральной службы по... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:45

2024-05-15T18:45

2024-05-15T18:45

россия

китай

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов, заявил глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "У нас с Китаем осуществляется планомерное сотрудничество на основании тех программных документов, которые у нас с ними подписаны", - сказал Шугаев журналистам на вопрос о планах военно-технического сотрудничества с Китаем.

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946243449.html

россия

китай

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2024

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россия, китай, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)