https://ria.ru/20240515/shugaev-1946245285.html
Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР
Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР
Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов, заявил глава Федеральной службы по... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:45
2024-05-15T18:45
2024-05-15T18:45
россия
китай
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов, заявил глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "У нас с Китаем осуществляется планомерное сотрудничество на основании тех программных документов, которые у нас с ними подписаны", - сказал Шугаев журналистам на вопрос о планах военно-технического сотрудничества с Китаем.
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946243449.html
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россия, китай, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Китай, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Шугаев заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и КНР
Шугаев: военно-техническое сотрудничество России и Китая идет планомерно