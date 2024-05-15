https://ria.ru/20240515/shugaev-1946244151.html

ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым

ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым - РИА Новости, 15.05.2024

ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым

Федеральная служба по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, который в президентской... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:43

2024-05-15T18:43

2024-05-15T18:43

политика

алексей дюмин

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, который в президентской администрации будет курировать вопросы ОПК, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым. Он отметил, что такое взаимодействие с администрацией президента осуществлялось всегда.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, алексей дюмин, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)