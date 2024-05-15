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ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым - РИА Новости, 15.05.2024
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18:43 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shugaev-1946244151.html
ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым
ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым - РИА Новости, 15.05.2024
ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым
Федеральная служба по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, который в президентской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:43
2024-05-15T18:43
политика
алексей дюмин
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, который в президентской администрации будет курировать вопросы ОПК, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым. Он отметил, что такое взаимодействие с администрацией президента осуществлялось всегда.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, алексей дюмин, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Алексей Дюмин, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым

Шугаев: ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Дюминым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, который в президентской администрации будет курировать вопросы ОПК, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым.
Он отметил, что такое взаимодействие с администрацией президента осуществлялось всегда.
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