https://ria.ru/20240515/shtrafy-1946045068.html

В ВСУ штрафуют за каждую мелочь, сообщила жительница Харьковской области

В ВСУ штрафуют за каждую мелочь, сообщила жительница Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

В ВСУ штрафуют за каждую мелочь, сообщила жительница Харьковской области

Военнослужащих ВСУ в Харьковской области штрафуют за каждую мелочь, чтобы не платить деньги за участие в боевых действиях, сообщила РИА Новости жительница... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T06:36

2024-05-15T06:36

2024-05-15T06:36

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ в Харьковской области штрафуют за каждую мелочь, чтобы не платить деньги за участие в боевых действиях, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона, попросившая не указывать её имя из соображений безопасности. "Стараются наказать за всё, чтобы не платить обещанные деньги, так что 150 тысяч они не видят", - рассказала собеседница агентства. В дом к женщине, по ее словам, подселили шесть украинских штурмовиков, трое из них уже погибли. "Это простые мужики с заводов, многие русскоговорящие, их просто заставили, так как повестки раздают на всех блокпостах", - сказала она об украинских военных. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

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в мире, украина, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины