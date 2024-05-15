https://ria.ru/20240515/shmidt-1946291530.html

Польский судья Шмидт допустил, что его могут лишить гражданства

Польский судья Шмидт допустил, что его могут лишить гражданства - РИА Новости, 15.05.2024

Польский судья Шмидт допустил, что его могут лишить гражданства

Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, не исключил, что его могут лишить польского... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:30

2024-05-15T23:30

2024-05-15T23:30

белоруссия

польша

варшава

томаш шмидт (судья)

в мире

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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, не исключил, что его могут лишить польского гражданства. "Не исключено, что через какое‑то время меня могут и гражданства лишить", - сказал Шмидт в интервью белорусскому госизданию "СБ. Беларусь сегодня". Он также ответил на вопрос, мог бы он заявить свою кандидатуру на должность руководителя Польши, чтобы изменить политику страны, в том числе по отношению к Белоруссии и России. "Пока еще да", - ответил экс-судья, пояснив, что пока еще является гражданином Польши. "Если мне придумают еще какое‑то уголовное дело по сфабрикованным документам, то с юридической точки зрения это будет невозможно", - добавил он. Шмидт сообщил, что польские дипломаты пока не встречались с ним. "Не захотели пока. Без объяснений причин", - сказал он. Шмидт также отметил, что охотно общается о политике с журналистами, поскольку для него это своего рода гарант безопасности. "Не так просто ликвидировать человека, который является публичным", - пояснил он. "Если президент (Белоруссии – ред.) сказал, что я в безопасности, то так оно и есть. Как оказалось, я могу навредить многим в польском правительстве и не только. Я опасаюсь действий польских спецслужб, американских, британских и украинских. От них исходит большая опасность", - сказал Шмидт. При этом он подчеркнул, что говорит простые слова о том, что польский, русский, белорусский и украинский народы могут жить в мире и согласии. "Но, оказывается, эти простые, очевидные слова стали причиной реальной угрозы для человека, который об этом говорит. Тогда, когда я начал получать от друзей информацию, что спецслужбы готовят, фабрикуют против меня документы, чтобы меня закрыть, это уже был последний момент, последний шанс уехать из Польши. Пока меня еще не внесли в список невыездных лиц, которым нельзя выезжать из страны", - добавил экс-судья. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240510/shmidt-1945168453.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

белоруссия

польша

варшава

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белоруссия, польша, варшава, томаш шмидт (судья), в мире