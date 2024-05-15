https://ria.ru/20240515/sheremet-1946209033.html
В Госдуме допустили, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы
В Госдуме допустили, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы - РИА Новости, 15.05.2024
В Госдуме допустили, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за покушением на премьера Словакии Роберта Фицо могут стоять... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:25
2024-05-15T17:25
2024-05-15T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за покушением на премьера Словакии Роберта Фицо могут стоять украинские спецслужбы. Премьер Словакии Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан, сообщило в среду словацкое издание Pravda. Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз. "Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Фицо был известен своей принципиальной позицией насчет военного конфликта на Украине и делал все возможное, чтобы "не запятнать Словакию военной помощью нынешнему киевскому режиму, взявшему курс на геноцид украинского народа". "В покушении на Фицо просматривается почерк фашистского украинского режима, который расправляется со всеми неугодными людьми, высказывающими противоположное мнение, в том числе, и за пределами Украины", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:25
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, михаил шеремет
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Михаил Шеремет
В Госдуме допустили, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы
Депутат Шеремет: за покушением на Фицо могут стоять украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за покушением на премьера Словакии Роберта Фицо могут стоять украинские спецслужбы.
Премьер Словакии Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан, сообщило в среду словацкое издание Pravda. Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз.
"Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Фицо был известен своей принципиальной позицией насчет военного конфликта на Украине
и делал все возможное, чтобы "не запятнать Словакию
военной помощью нынешнему киевскому режиму, взявшему курс на геноцид украинского народа".
"В покушении на Фицо просматривается почерк фашистского украинского режима, который расправляется со всеми неугодными людьми, высказывающими противоположное мнение, в том числе, и за пределами Украины", - сказал депутат.