https://ria.ru/20240515/sertifikatsiya-1946152136.html
В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly
В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly - РИА Новости, 15.05.2024
В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly
Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:51
2024-05-15T14:51
2024-05-15T14:51
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максим протасов
роскачество
ислам
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 сертификатов, заявил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "На этой неделе мы запустили федеральную систему сертификации Muslim Friendly для ресторанов, отелей, конгрессно-выставочных объектов, заправок, медицинских учреждений. При разработке стандарта ориентировались на лучшие мировые практики… Сейчас есть понимание, что за этот год будет выдано порядка 100 сертификатов Muslim Friendly", - сказал Протасов в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024". "Суть системы заключается в том, что любая торговая точка, будь то ресторан или отель, если к нему пришел гость и сказал, что он мусульманин и ему необходим особый сервис, обеспечил этот сервис. Это не значит, что отель или ресторан становится полностью халяльным. Конкретно в том номере, в котором будет жить гость, должен быть коврик для молитвы и все сопутствующие детали: Коран, из мини-бара убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд. Гость-мусульманин должен чувствовать себя комфортно", - добавил он. Глава Роскачества отметил, что уже есть договоренность с маркетплейсами, туристическими интеграторами и поисковыми системами о том, что рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в них специальным знаком - Muslim Friendly. Протасов уточнил, что пилотное тестирование системы займет полгода и после этого будут сделаны выводы - как потребителям удобнее всего пользоваться системой. "В идеале может появиться отдельный туристический портал или мобильное приложение Muslim Friendly, с помощью которого любой гость страны или мусульманин мог бы построить свой маршрут и путешествовать по России таким образом, чтобы посещать только те заведения и места, которые для него дружелюбны. А может быть так, что эту систему будет лучше интегрировать в уже имеющиеся туристические интеграторы и поисковые системы. Модель должна выстроиться в ближайшие полгода", - пояснил глава Роскачества. Протасов подчеркнул, что в создании системы сертификации большую роль сыграл Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также привлекались муфтияты и авторитетные духовные собрания из разных регионов РФ. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
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россия, республика татарстан (татарстан), казань, максим протасов, роскачество, ислам, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Максим Протасов, Роскачество, Ислам, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly
Около 100 сертификатов Muslim Friendly выдадут отелям и ресторанам в 2024 году
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 сертификатов, заявил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"На этой неделе мы запустили федеральную систему сертификации Muslim Friendly для ресторанов, отелей, конгрессно-выставочных объектов, заправок, медицинских учреждений. При разработке стандарта ориентировались на лучшие мировые практики… Сейчас есть понимание, что за этот год будет выдано порядка 100 сертификатов Muslim Friendly", - сказал Протасов в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024".
"Суть системы заключается в том, что любая торговая точка, будь то ресторан или отель, если к нему пришел гость и сказал, что он мусульманин и ему необходим особый сервис, обеспечил этот сервис. Это не значит, что отель или ресторан становится полностью халяльным. Конкретно в том номере, в котором будет жить гость, должен быть коврик для молитвы и все сопутствующие детали: Коран, из мини-бара убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд. Гость-мусульманин должен чувствовать себя комфортно", - добавил он.
Глава Роскачества отметил, что уже есть договоренность с маркетплейсами, туристическими интеграторами и поисковыми системами о том, что рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в них специальным знаком - Muslim Friendly. Протасов уточнил, что пилотное тестирование системы займет полгода и после этого будут сделаны выводы - как потребителям удобнее всего пользоваться системой.
"В идеале может появиться отдельный туристический портал или мобильное приложение Muslim Friendly, с помощью которого любой гость страны или мусульманин мог бы построить свой маршрут и путешествовать по России таким образом, чтобы посещать только те заведения и места, которые для него дружелюбны. А может быть так, что эту систему будет лучше интегрировать в уже имеющиеся туристические интеграторы и поисковые системы. Модель должна выстроиться в ближайшие полгода", - пояснил глава Роскачества.
Протасов подчеркнул, что в создании системы сертификации большую роль сыграл Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан
, а также привлекались муфтияты и авторитетные духовные собрания из разных регионов РФ.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
с 14 по 19 мая.
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.
1 из 14
Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
2 из 14
Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".
3 из 14
На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.
4 из 14
Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
5 из 14
В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
6 из 14
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.
7 из 14
Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
8 из 14
Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.
9 из 14
Пройдут заседания межправительственных комиссий.
10 из 14
Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
11 из 14
Пленарное заседание состоится 17 мая.
12 из 14
Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.
13 из 14
В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.
14 из 14
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.
1 из 14
Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
2 из 14
Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".
3 из 14
На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.
4 из 14
Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
5 из 14
В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
6 из 14
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.
7 из 14
Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
8 из 14
Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.
9 из 14
Пройдут заседания межправительственных комиссий.
10 из 14
Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
11 из 14
Пленарное заседание состоится 17 мая.
12 из 14
Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.
13 из 14
В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.
14 из 14