https://ria.ru/20240515/sertifikatsiya-1946152136.html

В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly

В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly - РИА Новости, 15.05.2024

В России запустили сертификацию туристических услуг по Muslim Friendly

Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:51

2024-05-15T14:51

2024-05-15T14:51

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

максим протасов

роскачество

ислам

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 сертификатов, заявил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "На этой неделе мы запустили федеральную систему сертификации Muslim Friendly для ресторанов, отелей, конгрессно-выставочных объектов, заправок, медицинских учреждений. При разработке стандарта ориентировались на лучшие мировые практики… Сейчас есть понимание, что за этот год будет выдано порядка 100 сертификатов Muslim Friendly", - сказал Протасов в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024". "Суть системы заключается в том, что любая торговая точка, будь то ресторан или отель, если к нему пришел гость и сказал, что он мусульманин и ему необходим особый сервис, обеспечил этот сервис. Это не значит, что отель или ресторан становится полностью халяльным. Конкретно в том номере, в котором будет жить гость, должен быть коврик для молитвы и все сопутствующие детали: Коран, из мини-бара убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд. Гость-мусульманин должен чувствовать себя комфортно", - добавил он. Глава Роскачества отметил, что уже есть договоренность с маркетплейсами, туристическими интеграторами и поисковыми системами о том, что рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в них специальным знаком - Muslim Friendly. Протасов уточнил, что пилотное тестирование системы займет полгода и после этого будут сделаны выводы - как потребителям удобнее всего пользоваться системой. "В идеале может появиться отдельный туристический портал или мобильное приложение Muslim Friendly, с помощью которого любой гость страны или мусульманин мог бы построить свой маршрут и путешествовать по России таким образом, чтобы посещать только те заведения и места, которые для него дружелюбны. А может быть так, что эту систему будет лучше интегрировать в уже имеющиеся туристические интеграторы и поисковые системы. Модель должна выстроиться в ближайшие полгода", - пояснил глава Роскачества. Протасов подчеркнул, что в создании системы сертификации большую роль сыграл Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также привлекались муфтияты и авторитетные духовные собрания из разных регионов РФ. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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россия, республика татарстан (татарстан), казань, максим протасов, роскачество, ислам, россия — исламский мир: kazanforum 2024