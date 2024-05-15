Рейтинг@Mail.ru
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:17 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/selkhozkooperativy-1946207085.html
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту - РИА Новости, 15.05.2024
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту
В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:17
2024-05-15T17:17
липецкая область
игорь артамонов
субсидии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg
ЛИПЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выделено 65,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что заявки на получение субсидий уже принимаются. Получить господдержку сельхозпроизводители смогут на такие цели, как закупка сельхозпродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств, не являющихся членами этого кооператива, а также на возмещение затрат, которые позволили сельхозкооператорам приобрести специализированное имущество, технику для хранения, переработки и маркировки, сельхозтехнику, автотранспорт и многое другое. Заявки на получение субсидии будут приниматься до 23 мая включительно. "Активно развиваться липецким кооперативам помогают различные меры государственной поддержки. Им предоставляются гранты на развитие материально-технической базы и субсидии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e85be1d3686150c044f8c941f8b7aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, субсидии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Субсидии

Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выделено 65,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что заявки на получение субсидий уже принимаются. Получить господдержку сельхозпроизводители смогут на такие цели, как закупка сельхозпродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств, не являющихся членами этого кооператива, а также на возмещение затрат, которые позволили сельхозкооператорам приобрести специализированное имущество, технику для хранения, переработки и маркировки, сельхозтехнику, автотранспорт и многое другое.
Одна из двух новых школ, которые откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены
Вчера, 12:59
Заявки на получение субсидии будут приниматься до 23 мая включительно.
"Активно развиваться липецким кооперативам помогают различные меры государственной поддержки. Им предоставляются гранты на развитие материально-технической базы и субсидии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСубсидии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала