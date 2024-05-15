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Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту - РИА Новости, 15.05.2024
Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту
В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:17
2024-05-15T17:17
2024-05-15T17:17
липецкая область
игорь артамонов
субсидии
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ЛИПЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выделено 65,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что заявки на получение субсидий уже принимаются. Получить господдержку сельхозпроизводители смогут на такие цели, как закупка сельхозпродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств, не являющихся членами этого кооператива, а также на возмещение затрат, которые позволили сельхозкооператорам приобрести специализированное имущество, технику для хранения, переработки и маркировки, сельхозтехнику, автотранспорт и многое другое. Заявки на получение субсидии будут приниматься до 23 мая включительно. "Активно развиваться липецким кооперативам помогают различные меры государственной поддержки. Им предоставляются гранты на развитие материально-технической базы и субсидии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, субсидии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Субсидии
ЛИПЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В 2024 году сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области смогут получить субсидии на возмещение части своих затрат, для этого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выделено 65,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что заявки на получение субсидий уже принимаются. Получить господдержку сельхозпроизводители смогут на такие цели, как закупка сельхозпродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств, не являющихся членами этого кооператива, а также на возмещение затрат, которые позволили сельхозкооператорам приобрести специализированное имущество, технику для хранения, переработки и маркировки, сельхозтехнику, автотранспорт и многое другое.
Заявки на получение субсидии будут приниматься до 23 мая включительно.
"Активно развиваться липецким кооперативам помогают различные меры государственной поддержки. Им предоставляются гранты на развитие материально-технической базы и субсидии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России", – подчеркнул Артамонов
.