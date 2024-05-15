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Биография Александра Санчика
Биография Александра Санчика - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Александра Санчика
Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
справки
хабаровский край
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вооруженные силы рф
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Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году.В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае.Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. 15 мая 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Генерал-лейтенант (2022).Награжден орденом "За военные заслуги", орденом Жукова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, хабаровский край, генеральный штаб вооруженных сил рф, вооруженные силы рф
Справки, Хабаровский край, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, Вооруженные силы РФ