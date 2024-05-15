https://ria.ru/20240515/sanchik-1946199823.html

Биография Александра Санчика

Биография Александра Санчика - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Александра Санчика

Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:59

2024-05-15T17:59

2024-05-15T17:59

справки

хабаровский край

генеральный штаб вооруженных сил рф

вооруженные силы рф

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Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году.В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае.Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. 15 мая 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Генерал-лейтенант (2022).Награжден орденом "За военные заслуги", орденом Жукова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хабаровский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, хабаровский край, генеральный штаб вооруженных сил рф, вооруженные силы рф