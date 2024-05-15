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Биография Александра Санчика - РИА Новости, 15.05.2024
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17:59 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sanchik-1946199823.html
Биография Александра Санчика
Биография Александра Санчика - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Александра Санчика
Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
справки
хабаровский край
генеральный штаб вооруженных сил рф
вооруженные силы рф
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Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году.В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае.Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. 15 мая 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Генерал-лейтенант (2022).Награжден орденом "За военные заслуги", орденом Жукова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
хабаровский край
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, хабаровский край, генеральный штаб вооруженных сил рф, вооруженные силы рф
Справки, Хабаровский край, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, Вооруженные силы РФ

Биография Александра Санчика

© Фото : сайт Правительства Амурской областиАлександр Санчик
Александр Санчик - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : сайт Правительства Амурской области
Александр Санчик
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Генерал-лейтенант Александр Семенович Санчик родился в 1966 году.
В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.
В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае.
Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.
15 мая 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.
Генерал-лейтенант (2022).
Награжден орденом "За военные заслуги", орденом Жукова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиХабаровский крайГенеральный штаб Вооруженных сил РФВооруженные силы РФ
 
 
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