https://ria.ru/20240515/rubl-1946132397.html

Рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России

Рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России - РИА Новости, 15.05.2024

Рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России

Рубль в марте достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:13

2024-05-15T14:13

2024-05-15T14:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рубль в марте достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно превысить 40% по обоим показателям, следует из данных ЦБ. "Доля операций в рублях в экспортной выручке в марте выросла до 43,9% (в феврале – 39,1%), а в расчетах за импорт – до 40,8% (в феврале – 38,2%)", - говорится в документе Банка России. Согласно данным регулятора, предыдущий максимум по экспорту был в июне 2023 года - тогда доля рубля в экспортных операциях составила 43,6%. По импорту рекорд был зафиксирован в феврале, при этом ни разу российской валюте не удавалось занять долю выше 40%. В результате в марте рубль второй месяц подряд остается главной валютой во внешней торговле России. Одновременно ЦБ сообщил, что в марте экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран выросли и составили 14,2 и 8,7 миллиарда долларов соответственно против 12,3 и 8,3 миллиарда долларов в феврале. Однако регулятор не приводит долю этих валют во внешнеторговых операциях России.

https://ria.ru/20240408/dolg-1938124947.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)