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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 15.05.2024
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20:05 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rostov-1946265099.html
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 15.05.2024
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:05
2024-05-15T20:05
ростовская область
василий голубев
экономика
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его информации, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров при общей посевной площади в регионе в 4,9 миллиона гектаров. "Подписал распоряжение о введение с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", - написал глава региона. Данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются. Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.
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ростовская область, василий голубев, экономика, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Экономика, Происшествия
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области введен режим ЧС, пострадало 140 тыс. га посевов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМайский снегопад
Майский снегопад - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его информации, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров при общей посевной площади в регионе в 4,9 миллиона гектаров.
"Подписал распоряжение о введение с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", - написал глава региона.
Данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются. Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.
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