https://ria.ru/20240515/rossiya-1946157215.html

Пушилин отметил грамотную тактику российских военных в ДНР

Пушилин отметил грамотную тактику российских военных в ДНР - РИА Новости, 15.05.2024

Пушилин отметил грамотную тактику российских военных в ДНР

Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, грамотно выстраиваясь тактику и не давая возможности противнику закрепиться, заявил глава... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:07

2024-05-15T15:07

2024-05-15T15:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, грамотно выстраиваясь тактику и не давая возможности противнику закрепиться, заявил глава региона Денис Пушилин. "Мы сейчас видим, что вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику - они не останавливаются, не дают противнику закрепляться. Ежедневное продвижение вперед… Не дают противнику возможности закрепиться, подтянуть резервы. Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта", - сказал Пушилин журналистам на полях Исламского форума в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, россия, вооруженные силы рф