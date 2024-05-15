Пушилин отметил грамотную тактику российских военных в ДНР
Пушилин: ВС России в ДНР не останавливаются и не дают противнику закрепиться
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, грамотно выстраиваясь тактику и не давая возможности противнику закрепиться, заявил глава региона Денис Пушилин.
"Мы сейчас видим, что вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику - они не останавливаются, не дают противнику закрепляться. Ежедневное продвижение вперед… Не дают противнику возможности закрепиться, подтянуть резервы. Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта", - сказал Пушилин журналистам на полях Исламского форума в Казани.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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