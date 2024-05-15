https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

Запад по-настоящему испугался России

Запад по-настоящему испугался России - РИА Новости, 15.05.2024

Запад по-настоящему испугался России

Продвижение наших войск в районе Харькова идет так стремительно, что его вынуждены были признать даже наши враги. Западные СМИ перепечатывают друг у друга... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T09:05

аналитика

россия

харьков

андрей белоусов

екатерина ii

министерство обороны сша

украина

сша

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Продвижение наших войск в районе Харькова идет так стремительно, что его вынуждены были признать даже наши враги. Западные СМИ перепечатывают друг у друга сведения о "тактических успехах русской армии". "Растет страх того, что Москва осуществит самый большой прорыв с начала войны", — сообщает читателям британская The Guardian. Любопытно, что страх на Западе действительно растет, однако с сегодняшними военными успехами России он связан в последнюю очередь. Тут, в принципе, все понятно: фронт сыпется, вэсэушники сдаются, граждане бегут из Харькова. Возвращение исторических земель Россией идет неотвратимо и никому в мире не угрожает. Это наши внутренние дела. В завывания о том, что победившая Россия пойдет завоевывать Европу, не верит никто, прежде всего те, кто это придумывает. Но чего же тогда они боятся?Подлинную панику вызвали, например, небольшие перестановки в российском кабинете министров. Казалось бы, неизбежное, в чем-то рутинное мероприятие — особенно по сравнению с западными кабинетами, состав которых меняется так же быстро, как клоуны в шапито. Но вот, например, решение Путина назначить министром обороны Андрея Белоусова повергло американских аналитиков в форменную тоску.До них наконец-то дошло очевидное — "Путин вовсе не ждет результатов американских президентских выборов, а готовит страну к будущим сражениям." На самом деле российское руководство доносило эту мысль до наших контрагентов много раз, посол Антонов разъяснял это американцам еще в прошлом году.Но в США, оказывается, "были надежды, что в случае избрания Трампа Путин может пойти на переговоры". А тут такой облом. В России, как оказалось, живут люди длинной воли, они мыслят стратегически, на десятилетия вперед, и проблему своих западных территорий будут решать до конца безо всякой оглядки на бывших партнеров.Экономический бэкграунд министра обороны заметно расстроил наших врагов. Дело в том, что американцы изначально планировали у нас выиграть вовсе не на поле боя. Им было важно, чтобы СВО разорила Россию и поставила ее на грань голодных бунтов. Дальше с обнищавшей, деморализованной страной можно было бы делать что угодно.Однако Москва распознала этот план и сумела победить в экономической войне, развязанной против нее Западом. Одним из авторов этой недооцененной победы стал именно выдающийся экономист Андрей Белоусов.Расчет Вашингтона был на то, что Россия надорвется под тяжестью военных расходов — примерно так, как это произошло с поздним СССР. Однако времена изменились. Россия сумела осовременить и перенастроить свой ВПК так, что он стал мощным драйвером экономической жизни. И сейчас Штаты терпят поражение на том фронте, на котором не проигрывали много лет — они проигрывают экономику.Bloomberg сравнивает Белоусова с американским министром обороны Робертом Макнамарой, который сумел наладить механизм американского ВПК так, чтобы тот приносил стране прибыли и рабочие места. Но думается, Макнамара, в свою очередь, учился у советских хозяйственников — именно они в 1940-е сумели наголову разгромить гигантскую экономику Третьего рейха.И вот сейчас две суперспособности России — мощная армия и традиции хозяйственного управления — объединились. Это действительно пугает наших контрагентов на Западе.Еще их, как ни странно, "нервировал" молебен в честь инаугурации президента Путина. Британский Huffington Post тщательно проанализировал речь патриарха Кирилла и заметил там пожелание "власти до скончания века". Газета назвала слова патриарха "леденящими кровь".Удивительно нервные люди, конечно. Что же их так напугало в этой прекрасной и умиротворяющей церемонии? Вероятно, то, что древний ритуал, идущий еще из Византии, подчеркнул очевидное: Россия — это тысячелетняя держава, на фоне которой страны, назначившие себя гегемонами, выглядят как нашкодившие мальчишки.Нет, ну серьезно. Сепаратистские американские штаты, во многом обязанные своим недавним суверенитетом матушке Екатерине II. Полтора века назад на коленке собранная Германия, которую с тех пор разъединяли и объединяли только в путь. Великобритания, возникшая в своем нынешнем виде триста лет назад, когда Шотландия соизволила объединиться с Англией. И эти люди пытаются чему-то нас учить?Сегодня Запад видит перед собой сверхдержаву с тысячелетней историей. Это пятая экономика мира с неисчерпаемыми запасами всех дефицитных ресурсов и первым в мире по объему и продвинутости ядерным арсеналом. Ее население с чисто русским скепсисом относится ко всем попыткам Запада навесить ему на уши лапшу и абсолютно не поддается внешнему управлению. И да, их за океаном это пугает.Стенгазета Пентагона Washington Post только что запустила целую серию материалов "Россия — новое издание" (Russia Remastered). Это новый этап разогрева ненависти к нашей стране. До этого в ход шли призывы типа "русские, сдавайтесь, мы ваши друзья, мы только против Путина". Теперь они заходят иначе. Врагом США откровенно назначена вся Россия, весь ее многонациональный народ. Все мы плохие, неправильные и вообще "индоктринированные роботы".Такой накал ненависти вызван именно страхом. Запад не может больше навязать России свою волю — ни силой, ни уговорами, ни обманом. А это значит, что их гегемония закончилась, от этого, собственно, там всех и корежит.Смешно читать, что их так пугает в современной России — "национальные костюмы" (это сарафаны, что ли?), счастье материнства, уроки НВП, церковные службы, крепкие любящие семьи, красивые женщины. Все это "патриархально", "авторитарно", ну да, мы привыкли к этой ругани.Еще во времена Горбачева наш народ подметил одну простую вещь — чем больше нас хвалят в западных СМИ, тем хуже у нас дела. Как только все у нас пошло на лад, так началась ругань. Теперь вот они нас изо всех сил боятся. Значит, мы все делаем правильно.Но вот что точно подмечено в Washington Post, так это то, что Россия действительно за последние годы стала другой. Дело, конечно, не в выдуманном авторами "путинизме", а в том, что мы просто стали сами собой. Историческая Россия вернулась. Ее враги ее боятся. Что ж, пускай продолжают — или просят мира и просятся в друзья.

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https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html

https://ria.ru/20240514/belousov-1945951105.html

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харьков

украина

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, харьков, андрей белоусов, екатерина ii, министерство обороны сша, украина, сша, великобритания, запад