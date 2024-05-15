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Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/rogov-1946149241.html
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов
Российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:42
2024-05-15T14:42
старомайорское
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На времевском направлении есть успехи у наших войск. В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север", - сказал Рогов. По его словам, в селе продолжаются ожесточенные бои. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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старомайорское, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Старомайорское, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов

Рогов: российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На времевском направлении есть успехи у наших войск. В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, в селе продолжаются ожесточенные бои.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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