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Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов
Российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:42
2024-05-15T14:42
2024-05-15T14:42
старомайорское
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На времевском направлении есть успехи у наших войск. В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север", - сказал Рогов. По его словам, в селе продолжаются ожесточенные бои. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российские войска закрепились в центре Старомайорского, заявил Рогов
Рогов: российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское