https://ria.ru/20240515/rogov-1946095913.html

Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны

Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны - РИА Новости, 15.05.2024

Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны

На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:02

2024-05-15T12:02

2024-05-15T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. "Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", - сказал Рогов. По его словам, зачистка идет, в том числе, в соцсетях и Telegram-каналах.

https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946072880.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир рогов, виталий ганчев