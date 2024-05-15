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Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 15.05.2024 (обновлено: 12:13 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/rogov-1946095913.html
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны - РИА Новости, 15.05.2024
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны
На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:02
2024-05-15T12:13
в мире
харьковская область
россия
украина
владимир рогов
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. "Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", - сказал Рогов. По его словам, зачистка идет, в том числе, в соцсетях и Telegram-каналах.
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946072880.html
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир рогов, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны

Рогов: Киев начал удалять сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
Рабочие устанавливают зубы драконаи недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
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"Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", - сказал Рогов.
По его словам, зачистка идет, в том числе, в соцсетях и Telegram-каналах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир РоговВиталий Ганчев
 
 
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