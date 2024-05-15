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Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны - РИА Новости, 15.05.2024
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны
На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:02
2024-05-15T12:02
2024-05-15T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. На Украине начали удалять сообщения о суперлинии обороны украинских войск в Харьковской области, заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. "Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", - сказал Рогов. По его словам, зачистка идет, в том числе, в соцсетях и Telegram-каналах.
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946072880.html
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В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о зачистке сообщений на Украине о суперлинии обороны
Рогов: Киев начал удалять сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области