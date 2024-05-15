Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также ремонтники уложили более 70 километров покрытия на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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"За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 километров покрытия. В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
На региональной сети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 14 дорог, в том числе подъезд к санаторию "Русь" в Рузском округе, переулок Школьный в Серебряных Прудах, улицу Московскую в Наро-Фоминске и улицу Свердлова в Озерах.
На муниципальной сети покрытие обновили на 84 дорогах общей протяженностью свыше 65 километров. Работы провели на улице Граничной в Балашихе, улице Октябрьской в Мытищах, улице Советской в Ногинске и на других участках.
В 2024 году всего планируется отремонтировать более 1,1 тысячи километра на более 1 тысячи дорог.
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