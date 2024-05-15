https://ria.ru/20240515/remont-1946196575.html

Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье

Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024

Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:46

2024-05-15T16:46

2024-05-15T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

наро-фоминск

алексей гержик

капремонт в москве

нацпроект "безопасные качественные дороги"

нацпроекты

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Также ремонтники уложили более 70 километров покрытия на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 километров покрытия. В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. На региональной сети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 14 дорог, в том числе подъезд к санаторию "Русь" в Рузском округе, переулок Школьный в Серебряных Прудах, улицу Московскую в Наро-Фоминске и улицу Свердлова в Озерах. На муниципальной сети покрытие обновили на 84 дорогах общей протяженностью свыше 65 километров. Работы провели на улице Граничной в Балашихе, улице Октябрьской в Мытищах, улице Советской в Ногинске и на других участках. В 2024 году всего планируется отремонтировать более 1,1 тысячи километра на более 1 тысячи дорог.

https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html

https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897755418.html

московская область (подмосковье)

мытищи

наро-фоминск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, наро-фоминск, алексей гержик, капремонт в москве, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты