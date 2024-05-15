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Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:46 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/remont-1946196575.html
Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье
Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье
В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:46
2024-05-15T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
наро-фоминск
алексей гержик
капремонт в москве
нацпроект "безопасные качественные дороги"
нацпроекты
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Также ремонтники уложили более 70 километров покрытия на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 километров покрытия. В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. На региональной сети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 14 дорог, в том числе подъезд к санаторию "Русь" в Рузском округе, переулок Школьный в Серебряных Прудах, улицу Московскую в Наро-Фоминске и улицу Свердлова в Озерах. На муниципальной сети покрытие обновили на 84 дорогах общей протяженностью свыше 65 километров. Работы провели на улице Граничной в Балашихе, улице Октябрьской в Мытищах, улице Советской в Ногинске и на других участках. В 2024 году всего планируется отремонтировать более 1,1 тысячи километра на более 1 тысячи дорог.
https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html
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московская область (подмосковье), мытищи, наро-фоминск, алексей гержик, капремонт в москве, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Наро-Фоминск, Алексей Гержик, Капремонт в Москве, Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Нацпроекты

Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье завершили ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах с начала ремонтного сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также ремонтники уложили более 70 километров покрытия на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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"За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 километров покрытия. В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
На региональной сети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 14 дорог, в том числе подъезд к санаторию "Русь" в Рузском округе, переулок Школьный в Серебряных Прудах, улицу Московскую в Наро-Фоминске и улицу Свердлова в Озерах.
На муниципальной сети покрытие обновили на 84 дорогах общей протяженностью свыше 65 километров. Работы провели на улице Граничной в Балашихе, улице Октябрьской в Мытищах, улице Советской в Ногинске и на других участках.
В 2024 году всего планируется отремонтировать более 1,1 тысячи километра на более 1 тысячи дорог.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиНаро-ФоминскАлексей ГержикКапремонт в МосквеНацпроект "Безопасные качественные дороги"Нацпроекты
 
 
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