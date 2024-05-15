https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь - РИА Новости, 15.05.2024
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь
Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:28
2024-05-15T23:28
2024-05-15T23:40
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе в 22.56 мск, в 23.15 мск его отменили. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей."Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.Также губернатор призвал не снимать и не публиковать работу российских военных и результаты атак со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ba4120565396b96e3539a3c19c74c2e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Украина, Безопасность
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь
Развожаев: российские войска отразили атаку ВСУ на Севастополь