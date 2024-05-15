https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html

Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь

Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь - РИА Новости, 15.05.2024

Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь

Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:28

2024-05-15T23:28

2024-05-15T23:40

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

михаил развожаев

украина

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе в 22.56 мск, в 23.15 мск его отменили. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей."Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.Также губернатор призвал не снимать и не публиковать работу российских военных и результаты атак со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html

севастополь

украина

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севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, украина, безопасность