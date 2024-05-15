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Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 15.05.2024 (обновлено: 23:40 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь - РИА Новости, 15.05.2024
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь
Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:28
2024-05-15T23:40
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
украина
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе в 22.56 мск, в 23.15 мск его отменили. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей."Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.Также губернатор призвал не снимать и не публиковать работу российских военных и результаты атак со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
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севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Украина, Безопасность
Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь

Развожаев: российские войска отразили атаку ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе в 22.56 мск, в 23.15 мск его отменили. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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"Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.
Также губернатор призвал не снимать и не публиковать работу российских военных и результаты атак со стороны Украины.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевУкраинаБезопасность
 
 
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