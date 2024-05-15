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Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:47 15.05.2024 (обновлено: 02:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946034638.html
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили - РИА Новости, 15.05.2024
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили
Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:47
2024-05-15T02:48
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. По его словам, сбиты несколько украинских ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". "Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили

Развожаев: пожар от осколков ракет в селе Полюшко ликвидирован

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. По его словам, сбиты несколько украинских ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
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"Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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