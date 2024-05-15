https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946034638.html

Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили

Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили - РИА Новости, 15.05.2024

Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили

Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:47

2024-05-15T02:47

2024-05-15T02:48

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. По его словам, сбиты несколько украинских ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". "Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев