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Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили - РИА Новости, 15.05.2024
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили
Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:47
2024-05-15T02:47
2024-05-15T02:48
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происшествия
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михаил развожаев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. По его словам, сбиты несколько украинских ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". "Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Пожар в севастопольском селе Полюшко, вызванный обломками ракет, потушили
Развожаев: пожар от осколков ракет в селе Полюшко ликвидирован