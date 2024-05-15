https://ria.ru/20240515/rasmussen-1946086542.html

Европа слаба перед лицом якобы угроз со стороны России, заявил Расмуссен

Европа слаба перед лицом якобы угроз со стороны России, заявил Расмуссен - РИА Новости, 15.05.2024

Европа слаба перед лицом якобы угроз со стороны России, заявил Расмуссен

Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз со стороны России, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:29

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз со стороны России, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Мы слишком медлительные, мы слишком слабые, мы слишком уклончивые. Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы", - отметил он в интервью изданию inews. Он добавил, что Европа "слишком разделена". Как полагает бывший генсек НАТО, возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа будет "огромным вызовом" для альянса. "С геополитической точки зрения это действительно будет сложная ситуация", - подчеркнул он, при этом подчеркнув, что членам НАТО следует уважать результаты выборов в США. Он также считает, что в ходе саммита НАТО в июле Украину следует пригласить в альянс. Экс-генсек хотел бы, чтобы Украина присоединилась к нему не позднее 2028 года. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240423/nato-1941837744.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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россия, украина, европа, владимир путин, андерс фог расмуссен, дональд трамп, нато