https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии

Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале сообщения о ранении премьер-министра... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:31

2024-05-15T16:31

2024-05-15T20:06

в мире

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маргарита симоньян

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале сообщения о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который критиковал передачу вооружений Украине. "Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч. Т. Д.", — написала она. В Фицо стреляли, когда он вышел к общественности после заседания кабмина Словакии. Премьер получил ранение в грудь и брюшную полость. Нападавшего задержали.В конце октября прошлого года — сразу после возвращения на пост премьер-министра — Фицо заявил, что Словакия больше не будет отправлять оружие на Украину и сосредоточится на гуманитарной помощи. Позже правительство заблокировало очередной пакет военной помощи на 40,3 миллиона евро (в основном боеприпасов). До этого с февраля 2022-го республика поставила на Украину оружие и технику на 671 миллион евро.

https://ria.ru/20231001/fitso-1899796320.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, маргарита симоньян, покушение на премьер-министра словакии фицо