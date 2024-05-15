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Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии
Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале сообщения о ранении премьер-министра... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:31
2024-05-15T16:31
2024-05-15T20:06
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале сообщения о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который критиковал передачу вооружений Украине. "Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч. Т. Д.", — написала она. В Фицо стреляли, когда он вышел к общественности после заседания кабмина Словакии. Премьер получил ранение в грудь и брюшную полость. Нападавшего задержали.В конце октября прошлого года — сразу после возвращения на пост премьер-министра — Фицо заявил, что Словакия больше не будет отправлять оружие на Украину и сосредоточится на гуманитарной помощи. Позже правительство заблокировало очередной пакет военной помощи на 40,3 миллиона евро (в основном боеприпасов). До этого с февраля 2022-го республика поставила на Украину оружие и технику на 671 миллион евро.
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, маргарита симоньян, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Маргарита Симоньян, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии
Симоньян прокомментировала сообщения СМИ о ранении премьера Словакии Фицо
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале
сообщения о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который критиковал передачу вооружений Украине.
"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч. Т. Д.", — написала она.
В Фицо стреляли, когда он вышел к общественности после заседания кабмина Словакии. Премьер получил ранение в грудь и брюшную полость. Нападавшего задержали.
В конце октября прошлого года — сразу после возвращения на пост премьер-министра — Фицо заявил, что Словакия больше не будет отправлять оружие на Украину и сосредоточится на гуманитарной помощи. Позже правительство заблокировало очередной пакет военной помощи на 40,3 миллиона евро (в основном боеприпасов). До этого с февраля 2022-го республика поставила на Украину оружие и технику на 671 миллион евро.